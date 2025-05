Криптотрейдер втратив $2,8 млн за годину: до чого тут Трамп

Один криптотрейдер втратив $2,8 млн усього за годину після того, як зробив ризиковану операцію з токеном Official Trump (TRUMP) у спробі отримати місце на вечері з президентом Дональдом Трампом

Угода була пов’язана з MemeCore — платформою кросчейн-мемкоїнів, інвестиції якої стрімко знецінилися після виведення 1,39 млн токенів TRUMP із Binance. Про це свідчать останні ончейн-дані Arkham Intel, які Finbold оприлюднив 6 травня.

Виведення токенів на суму $17,8 млн було здійснене для того, щоб забезпечити собі місце на ексклюзивній гала-вечері з Трампом, яка запланована на 22 травня 2025 року. Організатори обіцяють запросити 220 найбільших власників токена.

Згідно з правилами заходу, 25 найбільших холдерів отримають особливі привілеї — їх визначатимуть за середнім балансом токенів TRUMP у період із 23 квітня до 12 травня 2025 року.

Після 23 квітня платформа MemeCore почала активно скуповувати токени TRUMP, прагнучи потрапити на перше місце серед холдерів і забезпечити собі головну позицію на заході.

До цієї гонки також долучилися інші великі гравці — кити, які стрімко поповнюють свої гаманці мемкоїном.

Наприклад, дані Arkham також вказують, що новостворений гаманець вивів 1 мільйон токенів TRUMP на суму 10,78 мільйона доларів з Binance протягом однієї години.

TRUMP, запущений 17 січня 2025 року, став справжньою гонкою для інвесторів, але в основному торгувався відповідно до загального ринку і виділявся підвищеним попитом на тлі новин про вечерю.

