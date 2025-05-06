Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

Зростання ціни на золото до $5000 за унцію і вище стало гарячою темою серед прихильників твердих активів, серед яких глава Yardeni Research Ед Ярдені і мільярдер-інвестор Джон Полсон

Але що може статися з ціною Біткоїна (BTC) який багато хто називає «цифровим золотом», якщо ціна дорогоцінного металу зросте ще вище?

Історично Біткоїн приносив набагато більший прибуток, ніж золото, коли їхні ринки зростали одночасно.

З березня 2020 року по березень 2022 року, під час надзвичайно м’якої монетарної політики Федеральної резервної системи, ціна BTC зросла приблизно на 1110%, тоді як золото подорожчало лише на 35,5%.

Під час зростання в листопаді 2022 року — листопаді 2023 року, що збіглося з збільшенням світової грошової маси (М2), золото подорожчало приблизно на 25%, а Біткоїн — на 150%, або майже в 6 разів більше.

Зростання золота з його поточної вартості близько $3265 до $5000 складе 50%. Отже, якщо історія повториться, Біткоїн може зрости на 300% або до ціни $285 000 за BTC.

Френк Холмс, генеральний директор US Global Investors, вважає, що золото досягне $6000 за президентського терміну Дональда Трампа, аргументуючи це тим, що дорогоцінний метал відстає від зростання світової грошової маси M2.

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Він пов’язує цей прогноз з тарифною політикою Трампа, яка, на його думку, може ослабити долар США приблизно на 25%, підвищивши привабливість золота на тлі сильного попиту з боку центральних банків і недооціненої позиції інвесторів.

Холмс прогнозує, що Біткоїн може пробити рівень пропозиції в $97 000 і піднятися до $120 000–$150 000 у найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі — досягти $250 000 у міру прискорення його впровадження.

Наприкінці квітня золото піднялося до рекордного рівня $3500, що на 33,35% більше, ніж на початку року. Станом на момент написання воно дещо скоригувалося і досягло $3382. Для порівняння, Біткоїн з початку року зріс лише на 0,82%.

Деякі спостерігачі ринку, включаючи аналітика Cryptollica, вказують на минулу поведінку Біткоїна, який слідував за золотом з затримкою, що свідчить про можливий рух до рівня $155 000, якщо він вийде з поточного діапазону консолідації.

30% відкат Біткоїна від рекордного максимуму в $110 000 виглядає помірним порівняно з минулими розпродажами, що перевищували 50%. Ця стійкість зміцнює його роль поряд із золотом і підвищує ймовірність того, що він може повторити зростання золота, якщо ринкові умови покращаться.

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Джерело: CoinTelegraph.