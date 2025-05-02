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3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання

02.05.2025 15:50
Ольга Деркач
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Біткоїн мав нестабільний і бурхливий початок другого кварталу, коли на початку квітня його ціна впала до п’ятимісячного мінімуму нижче $75 000. Ця катастрофа сталася в найчорніші (наразі) дні ескалації торговельної війни президента США Дональда Трампа проти решти світу

3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання

3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання Фото: pixabay.com

Коли його політика та наміри стали більш чіткими і він призупинив введення мит проти всіх країн, крім Китаю, BTC почав відновлюватися і за наступні кілька тижнів подорожчав на $20 000. Однак після того, як тиждень тому він пробив позначку в $90 000, актив залишається в стані стагнації в вузькому бічному каналі між $93 000 і $95 000.

На днях була спроба пробиття, але нижня межа втрималася, і зараз BTC знову тестує верхню. Згідно з кількома ключовими показниками, ця фаза консолідації може наближатися до кінця, що вказує на майбутнє істотне зміщення ціни.

Популярний криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на зниження волатильності останнім часом, про що свідчить стискання смуг Боллінджера (BB). Індикатор імпульсу, що складається з трьох ліній із простим ковзним середнім (SMA) посередині, звузився на 4-годинному графіку BTC, і Мартінес попередив, що «значне цінове коливання може бути вже не за горами».

Хоча BB є вторинним технічним інструментом і не дають чітких вказівок щодо напрямку руху, аналітик зазначив, що BTC має значні шанси на зростання, якщо залишиться вище ключової підтримки на рівні $93 198.

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Більш того, BTC може підскочити до нового історичного максимуму в районі $114 230, якщо проб’є рівень $95 870.

Другий і третій ознаки, що вказують на майбутній великий рух BTC, дещо схожі. З одного боку, ми маємо зростаюче накопичення китів. Ці учасники ринку придбали біткоїнів на суму $4 млрд лише за два тижні.

З іншого боку, є BTC ETF, які перервали попередню негативну серію і зафіксували позитивну з 17 по 30 квітня. Хоча ця тенденція завершилася, відтік склав лише $56,3 млн, що значно менше мільярдів, як було раніше.

Мартінес підкреслив ці значні покупки і зазначив, що індекс накопичення BTC наблизився до 1, що є явною ознакою того, що великі організації активно скуповують біткоїни.

Крім того, кількість біткоїнів на біржах поступово зменшується, досягнувши п’ятирічного мінімуму. Це ще один оптимістичний сигнал для майбутніх цінових коливань базового активу.

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Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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