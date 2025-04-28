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Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик

28.04.2025 19:40
Ольга Деркач
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За словами Адама Лівінгстона, аналітика BTC та автора книги The Bitcoin Age and The Great Harvest («Ера Біткоїна та великий урожай»), стратегія Майкла Сейлора полягає в «синтетичному халвінгу Біткоїна» шляхом щомісячного придбання половини або більше новоствореного обсягу від майнерів

Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик

Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик Фото: chatgpt.com

Лівінгстон зазначив, що майнери наразі видобувають близько 450 BTC на день або приблизно 13 500 BTC на місяць, але Strategy придбала 379 800 BTC за останні шість місяців. Це означає, що компанія купує приблизно 2087 BTC на день, що значно перевищує щоденний видобуток майнерів.

«Коли Біткоїн стане таким дефіцитним, доступ до нього вимагатиме додаткової плати. Кредитування під заставу Біткоїнів буде коштувати дорожче. Позичання Біткоїнів стане розкішним бізнесом, доступним лише національним державам і корпоративним гігантам, а Strategy буде це контролювати, — сказав він. — Глобальна вартість капіталу BTC більше не буде визначатися «ринком». Вона буде визначатися гравітаційною політикою першої супердержави біткоїнів — Strategy».

Прогноз Лівінгстона щодо дефіциту біткоїнів означає значно вищі ціни на BTC, якщо Strategy зможе продовжити темпи придбання BTC, а попит на цифровий актив з обмеженою пропозицією зростатиме серед інституційних та роздрібних інвесторів.

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Адам Бак, генеральний директор Cypherpunk і Blockstream, передбачив, що Strategy та інші інституції, які прийняли план корпоративного казначейства Біткоїна, призведуть до ринкової капіталізації BTC до $200 трлн.

«Strategy та інші компанії є арбітражем між майбутнім Біткоїна і сучасним світом фіатних валют», — написав Бак.

Критики компанії попереджають, що підхід до придбання BTC на основі боргів може занурити Strategy у фінансову кризу, якщо тривалий ведмежий ринок BTC набере обертів, а також попереджають про більші системні ризики для BTC через таку високу концентрацію цифрової валюти в руках одного суб’єкта.

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Джерело: СoinTelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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