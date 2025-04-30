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Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

30.04.2025 20:20
Микола Деркач
Читати росiйською

Згідно з новим дослідженням Finbold, перші 100 днів президентства Дональда Трампа ознаменувалися різким падінням статків власників Біткоїна (BTC) — попри початкову хвилю оптимізму після його історичної перемоги на виборах у листопаді 2024 року

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів Фото: unsplash.com

Хоча мільярдера тепло зустрічали завдяки його риториці на підтримку криптовалют, і Біткоїн на цьому тлі підскочив до нових історичних максимумів понад $109 000 напередодні його повернення до Білого дому, його реальне президентство поки що має радше ведмежий, ніж бичачий ефект.

Згідно з дослідженням Finbold, за період з 21 січня (перший повний день Трампа на посаді) до 30 квітня кількість адрес із балансом від $1 млн до $9,99 млн у Біткоїні скоротилася на 13,22%. Якщо 21 січня таких адрес було 157 563, то 30 квітня — вже 137 694, тобто на 19 869 менше.

Ще гірше ситуація виглядає для найбагатших власників: кількість адрес із BTC на суму від $10 млн скоротилася на 18,3% — з 18 801 до 15 360. Це мінус 3 441 адреса.

У середньому, за перші 100 днів президентства Трампа щодня зникало 233 біткоїн-мільйонери.

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Втім, зменшення кількості стосується не лише найбагатших. Загальна кількість біткоїн-адрес із балансом від $1 також скоротилася протягом перших 100 днів президентства Трампа — хоч і не так різко, як у випадку мільйонерів.

На 1 січня таких адрес налічувалося 91 мільйон, а на 30 квітня — вже 88 мільйонів. Це означає зниження на 3,28%, або майже 3 мільйони користувачів.

Особливо показовим є контраст між періодом «Трамп обраний» і «Трамп президент»: ситуація могла бути ще гіршою, якби не неочікуване ралі Біткоїна у другій половині квітня, яке підняло його ціну з мінімумів у районі $75 000 до стабільного рівня трохи нижче $95 000 за лічені тижні.

Для порівняння: 21 січня Біткоїн торгувався на рівні $102 204.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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