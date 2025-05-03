4 поради від «Багатого тата» для інвесторів у Біткоїн у 2025 році

Книга «Багатий тато, бідний тато» Роберта Кійосакі має багато важливих інсайтів, але навіть зараз деякі думки з цієї книги можна використати для інвестування в криптовалюту, зокрема в Біткоїн

1. «Багаті зосереджуються на своїх активах, а всі інші — на своїх доходах»

У своєму бестселері про особисті фінанси Кійосакі проводить важливе розмежування між багатством і доходом. Він вказує, що для отримання доходу потрібно витратити більшу частину свого часу і сил, але багатство підтримує ваш дохід автоматично.

Це означає, що навіть люди з високим доходом можуть мати труднощі через однаково великі витрати і позичати гроші під значні відсотки, щоб підтримувати певний спосіб життя.

Так, нещодавно PYMNTS і Lending Club виявили в опитуванні, що близько 50% американців із шестизначними доходами можуть жити від зарплати до зарплати.

Особи з такими витратами пливуть у протилежному напрямку від макрофінансових тенденцій останніх десяти років, як ненаситні «збирачі” біткоїнів.

Таке управління фінансами — це торг за важче завтра заради легшого сьогодні. Але економні та ощадливі інвестори торгують важчим сьогодні заради легшого завтра.

2. «Ви повинні знати різницю між активом і пасивом і купувати активи. Актив приносить гроші в вашу кишеню. Пасив забирає гроші з вашої кишені»

Кійосакі також розрізняє активи і пасиви в фінансовому балансі фізичної особи або домогосподарства. На його думку, будинки не слід вважати активами, оскільки їх утримання і фінансування коштують грошей.

Під час буму на ринку нерухомості США, що передував фінансовій кризі 2008 року та великій рецесії, традиційна фінансова мудрість радила купувати будинки, оскільки їхня вартість буде постійно зростати. Але починаючи з 2007 року, масова хвиля дефолтів і вилучень нерухомості обвалила ціни на будинки.

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Замість того, щоб платити майбутні зобов’язання, щоб споживати більше сьогодні, як у випадку з іпотечними кредитами, Біткоїн — це як збирати майбутні винагороди, споживаючи ефективніше сьогодні і купуючи BTC за заощадження.

Якщо він продовжить зростати в ціні завдяки своїй рідкості та глобальному попиту, він залишиться активом, а не зобов’язанням, як іпотека, залишок на кредитній картці або кредит на навчання.

3. «Неграмотність, як у словах, так і в цифрах, є основою фінансових труднощів»

Іншим ключовим моментом послання Кійосакі в «Багатий тато, бідний тато» було те, що сім’ї, школи та уряд в основному не змогли навчити американців основам фінансів та інвестування.

Він каже, що багато людей насправді не розуміють недоліків позичання грошей і сплати відсотків замість заощадження грошей і отримання прибутку від інвестицій.

Такий неправильний фінансовий підхід не тільки заважає багатьом американцям інвестувати в Біткоїн та криптовалюти, він заважає їм заощаджувати гроші будь-яким способом.

4. «Людина може бути високоосвіченою, професійно успішною і фінансово неграмотною. Багато фінансових проблем виникають через намагання не відставати від сусідів»

Насправді, основна думка книги Кійосакі полягає в тому, що він вважає надзвичайним, як навіть люди з високим інтелектом, кар’єрним успіхом і соціальним статусом протягом свого життя так відверто нехтують фінансовим мисленням та інвестиціями.

Він стверджує, що основи бухгалтерського обліку, бюджетування, інвестування та податкового законодавства не вивчаються і не практикуються шокуючою частиною населення, незважаючи на важливість цих методів для досягнення бажаних результатів.

Він вважає, якщо більшість людей не можуть приділити дві-три години на тиждень навчанню і, зрештою, освоєнню цих надійних і основних сфер компетентності, то не дивно, що Біткоїн залишається недоступним для багатьох, оскільки він знаходиться далеко за межами їх здорової цікавості.

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Джерело: Crypto Potato.