Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

У середньому, видобуток 1 BTC споживає близько 6 400 000 кіловат-годин (кВт-год) електроенергії. Якщо цю задачу намагається виконати один майнер, на її виконання може знадобитися майже 12 років, використовуючи приблизно 44 444 кВт-год електроенергії щомісяця

Про це йдеться у дослідженні NFT Evening.

Як зазначають аналітики, електроенергії, необхідної для видобутку 1 BTC, вистачило б для забезпечення електроенергією 61 американського домогосподарства протягом цілого року.

Також електроенергії, необхідної для видобутку 1 BTC, вистачило б для того, щоб Tesla Model 3 об’їхала Землю більше 86 разів.

Вартість видобутку однієї монети сильно варіюється залежно від місця розташування майнерів. Виходячи з тарифів на електроенергію для майнінгу, діапазон коливається від дуже вигідних регіонів, таких як Іран, де видобуток 1 Bitcoin коштує $1324,17, до таких місць, як Ірландія, де майнери платять понад $321 112,30 за виробництво лише одного BTC.

Незважаючи на те, що США є найбільшим центром видобутку біткоїнів, це непросте місце для майнерів-одинаків. Вони зазнають великих збитків, оскільки витрати на енергію перевищують $107 тис. за BTC. У Китаї, де криптовалюта заборонена, теоретична вартість становить лише половину від цієї суми.

Важливо: вартість електроенергії актуальна на 2023-2024 рр. і може бути наразі не актуальною для деяких регіонів.

Азія лідирує за прибутками від майнінгу біткоїнів, а Європа стикається з надзвичайно високими витратами. Різкий контраст між умовами спричиняє зміну місця розташування майнінгових підприємств. Бізнеси все частіше прагнуть облаштуватися у країнах з нижчими витратами на енергію, щоб залишатися прибутковими.

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Цікаво, що деякі з найприбутковіших країн для видобутку BTC ввели жорсткі обмеження або повну заборону на криптовалюту. 8 з 49 країн, де видобуток біткоїнів є прибутковим, заборонили крипту.

Це створює дивну ситуацію для майнерів у цих країнах. Вони могли б заробляти великі гроші на майнінгу, але це суперечить закону. Це ставить їх у скрутне становище, змушуючи вибирати між потенційним прибутком і дотриманням закону.

Деякі з цих країн можуть втратити економічні можливості, маючи ідеальні умови. Ця ситуація підкреслює складний взаємозв’язок між прибутковістю, регулюванням і глобальним поширенням майнінгу криптовалют.

10 найменш прибуткових країн для майнінгу біткоїнів

У цих країнах вартість видобутку одного Біткоїна набагато вища за його поточну ціну. Це означає, що майнери у цих регіонах втрачають гроші з кожною видобутою монетою, якщо вони не мають доступу до електроенергії, яка є значно дешевшою за середню ціну для домогосподарств.

10 найприбутковіших країн для видобутку BTC

З іншого боку, деякі країни демонструють неймовірну прибутковість завдяки низьким витратам на електроенергію. Іран є найприбутковішою країною для майнінгу Біткоїна, де майнери платять лише $1324,17 за електроенергію для видобутку однієї монети.

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