close-btn
PaySpaceMagazine

Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

02.05.2025 20:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У середньому, видобуток 1 BTC споживає близько 6 400 000 кіловат-годин (кВт-год) електроенергії. Якщо цю задачу намагається виконати один майнер, на її виконання може знадобитися майже 12 років, використовуючи приблизно 44 444 кВт-год електроенергії щомісяця

Наскільки дорого майнити Біткоїн в Україні та світі

Наскільки дорого майнити Біткоїн в Україні та світі Фото: pixabay.com

Про це йдеться у дослідженні NFT Evening.

Як зазначають аналітики, електроенергії, необхідної для видобутку 1 BTC, вистачило б для забезпечення електроенергією 61 американського домогосподарства протягом цілого року.

Також електроенергії, необхідної для видобутку 1 BTC, вистачило б для того, щоб Tesla Model 3 об’їхала Землю більше 86 разів.

Вартість видобутку однієї монети сильно варіюється залежно від місця розташування майнерів. Виходячи з тарифів на електроенергію для майнінгу, діапазон коливається від дуже вигідних регіонів, таких як Іран, де видобуток 1 Bitcoin коштує $1324,17, до таких місць, як Ірландія, де майнери платять понад $321 112,30 за виробництво лише одного BTC.

Незважаючи на те, що США є найбільшим центром видобутку біткоїнів, це непросте місце для майнерів-одинаків. Вони зазнають великих збитків, оскільки витрати на енергію перевищують $107 тис. за BTC. У Китаї, де криптовалюта заборонена, теоретична вартість становить лише половину від цієї суми.

Важливо: вартість електроенергії актуальна на 2023-2024 рр. і може бути наразі не актуальною для деяких регіонів.

Азія лідирує за прибутками від майнінгу біткоїнів, а Європа стикається з надзвичайно високими витратами. Різкий контраст між умовами спричиняє зміну місця розташування майнінгових підприємств. Бізнеси все частіше прагнуть облаштуватися у країнах з нижчими витратами на енергію, щоб залишатися прибутковими.

Читайте також: 3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання

Цікаво, що деякі з найприбутковіших країн для видобутку BTC ввели жорсткі обмеження або повну заборону на криптовалюту. 8 з 49 країн, де видобуток біткоїнів є прибутковим, заборонили крипту.

Це створює дивну ситуацію для майнерів у цих країнах. Вони могли б заробляти великі гроші на майнінгу, але це суперечить закону. Це ставить їх у скрутне становище, змушуючи вибирати між потенційним прибутком і дотриманням закону.

Деякі з цих країн можуть втратити економічні можливості, маючи ідеальні умови. Ця ситуація підкреслює складний взаємозв’язок між прибутковістю, регулюванням і глобальним поширенням майнінгу криптовалют.

10 найменш прибуткових країн для майнінгу біткоїнів

Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

У цих країнах вартість видобутку одного Біткоїна набагато вища за його поточну ціну. Це означає, що майнери у цих регіонах втрачають гроші з кожною видобутою монетою, якщо вони не мають доступу до електроенергії, яка є значно дешевшою за середню ціну для домогосподарств.

10 найприбутковіших країн для видобутку BTC

Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

З іншого боку, деякі країни демонструють неймовірну прибутковість завдяки низьким витратам на електроенергію. Іран є найприбутковішою країною для майнінгу Біткоїна, де майнери платять лише $1324,17 за електроенергію для видобутку однієї монети.

Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти

Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження

Рубрики: BitcoinАналітикаГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання 02.05.2025

3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання
Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів 30.04.2025

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів
Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти 30.04.2025

Артур Хейс закликав купувати Біткоїн та інші криптовалюти
Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження 29.04.2025

Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження
Біткоїн може досягнути нового максимуму уже в травні 29.04.2025

Біткоїн може досягнути нового максимуму уже в травні
Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик 28.04.2025

Strategy ініціює штучний халвінг Біткоїна — аналітик
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

 Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
Останні новини
Сьогодні  20:00

Наскільки дорого майнити Біткоїн у різних куточках світу

 Сьогодні  19:10

Скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року — НБУ

 Сьогодні  17:30

Скільки українці сплатили до держбюджету в квітні 2025

 Сьогодні  16:40

Megogo Books запускає доставку книг в 15 країн Європи

 Сьогодні  15:50

3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання

 Сьогодні  14:10

Worldcoin стрімко зростає: чи варто купувати

 Сьогодні  13:20

Названо, скільки заробила Нова пошта за I квартал 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber