Біткоїн на шляху до нового максимуму: почалася третя хвиля розширення ліквідності

Станом на 2 травня 2025 року Bitcoin (BTC) торгується у межах $96,8 тис. У цей час бики посилено намагаються відновити контроль над ринком і прорватися до довгоочікуваного рівня $100 000

Попри стабільне зростанні Біткоїна макроекономічна невизначеність залишається високою. Страх перед рецесією та загострення торговельних конфліктів між глобальними гравцями створюють тиск на фінансові ринки. У цих умовах найближчі торговельні сесії стануть вирішальними для подальшого напрямку BTC.

На тлі загальних настроїв аналітик Аксель Адлер звертає увагу на глибші структурні зміни, що відбуваються на ринку. За його словами, Біткоїн увійшов у третю фазу розширення ліквідності, яку характеризують активізація мережевої активності, зростання обсягів переказів на біржах і підвищена залученість інвесторів.

Індекс ліквідності Bitcoin, який Адлер розраховує на основі ончейн-метрик і біржових даних (нормалізованих до курсу BTC/USD), демонструє зростання. Якщо тенденція збережеться та не буде раптових «чорних лебедів», можливі три сценарії:

тест рівня $100 000;

повторне тестування попередніх максимумів;

потенційний прорив на нові висоти (ATH).

Currently, the market is in the third phase of liquidity expansion. The index incorporates all key on-chain network metrics as well as exchange data. Because every component is normalized, it isn’t skewed by BTC/USD exchange‐rate fluctuations. Monthly readings are climbing now… pic.twitter.com/fcp7vbZc6F — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) April 30, 2025

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Короткий огляд ринку

Попри певну обережність інвесторів, ринок демонструє ознаки стійкості. BTC вже декілька разів успішно відбився від зон підтримки в $90 000-$92 000, що зміцнило довіру покупців. За флагманом ідуть і альткоїни — у них також спостерігається пожвавлення.

Технічно найближча мета для BTC — зона $98 000. Прорив цього діапазону відкриє шлях до рівня $100 тис. — символічної межі для повноцінної бичачої фази ринку. Проте для цього бикам необхідно втримати підтримку в районі $90 000. У разі її пробою можливе короткострокове ослаблення і повернення до нижчих зон попиту ($85 000–$88 000).

Загалом, доки Біткоїн торгується вище $90 000 і намагається прорвати $97 000-$100 000, технічна картина залишається позитивною. Та фінальний прорив потребує підтвердження у вигляді зростання обсягів і ринкового імпульсу.

Станом на 2 травня 2025 року провідна монета світу торгується на рівні $96,8 тис.

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За матеріалами bitcoinist.com.