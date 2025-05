Біткоїн на шляху до нового максимуму: почалася третя хвиля розширення ліквідності

Станом на 2 травня 2025 року Bitcoin (BTC) торгується у межах $96,8 тис. У цей час бики посилено намагаються відновити контроль над ринком і прорватися до довгоочікуваного рівня $100 000

Попри стабільне зростанні Біткоїна макроекономічна невизначеність залишається високою. Страх перед рецесією та загострення торговельних конфліктів між глобальними гравцями створюють тиск на фінансові ринки. У цих умовах найближчі торговельні сесії стануть вирішальними для подальшого напрямку BTC.

На тлі загальних настроїв аналітик Аксель Адлер звертає увагу на глибші структурні зміни, що відбуваються на ринку. За його словами, Біткоїн увійшов у третю фазу розширення ліквідності, яку характеризують активізація мережевої активності, зростання обсягів переказів на біржах і підвищена залученість інвесторів.

Індекс ліквідності Bitcoin, який Адлер розраховує на основі ончейн-метрик і біржових даних (нормалізованих до курсу BTC/USD), демонструє зростання. Якщо тенденція збережеться та не буде раптових «чорних лебедів», можливі три сценарії:

Currently, the market is in the third phase of liquidity expansion. The index incorporates all key on-chain network metrics as well as exchange data. Because every component is normalized, it isn’t skewed by BTC/USD exchange‐rate fluctuations. Monthly readings are climbing now… pic.twitter.com/fcp7vbZc6F

— Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) April 30, 2025