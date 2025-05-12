Ethereum готується до прориву — криптотрейдер

Ethereum (ETH) вразив криптовалютні ринки тижневим зростанням на понад 30%. Досвідчений трейдер Пітер Брандт підкреслив, що актив може готуватися до чергового зростання

Аналіз Брандта вказав на багаторічну модель затору, що свідчить про потенційний «стрибок на Місяць» у вигляді висхідного трикутника.

На користь цього оптимістичного прогнозу свідчить довгострокова тенденція, що характеризується висхідною лінією тренду, яка з’єднує мінімум 2020 року з недавнім мінімумом 2025 року, що вказує на стійкий висхідний імпульс.

Ця лінія тренду надає необхідну підтримку, підкріплюючи оптимістичний прогноз для Ethereum, особливо з огляду на те, що він торгується вище критичного рівня опору $2150, який є ключовою зоною прориву.

Прогноз експерта також визначив зону підтримки $1728 як ключову основу, що вказує на сильний інтерес до покупки під час численних корекцій.

Більш того, технічні індикатори також свідчать на користь биків. У цьому випадку 8-періодні та 18-періодні ковзні середні (MA) збігаються, що може призвести до бичачого ривка, якщо імпульс продовжить наростати.

Тим часом індекс середнього напрямку (ADX) залишається слабким, але може посилитися, якщо ETH подолає опір поблизу $2150.

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Варто зазначити, що після тривалих втрат Ethereum відновив свої позиції поблизу вершини криптовалютного ринку, випередивши Біткоїн і вперше за три місяці подолавши позначку $2400. Це зростання почалося 8 травня і поклало кінець 10-тижневому ведмежому ринку, який на початку квітня опустив ETH до $1385.

Цей різкий рух спричинив ліквідацію коротких позицій ETH на суму понад $400 млн, заставши багатьох «китів» і маркет-мейкерів зненацька.

Однак, незважаючи на цей стрибок цін, американські Ethereum-ETF зазнали третього поспіль дня чистого відтоку, втративши $16 млн. Це свідчить про те, що зростання більше обумовлене фундаментальними показниками ланцюжка та загальними макроекономічними факторами, ніж припливом інституційних інвесторів.

На момент публікації Ethereum торгується на рівні $2 556, що на 2,84% вище за останні 24 години, і зріс на понад 41,95% на тижневому графіку.

Актив залишається вище своєї 50-денної простої ковзної середньої в $1 823, але нижче 200-денної SMA в $2559, що відображає неоднозначну технічну ситуацію. Найголовніше, що 14-денний індекс відносної сили (RSI) Ethereum сигналізує про можливу корекцію на рівні 81.

Незважаючи на це, настрої ринку залишаються нейтральними, а індекс страху і жадібності становить 70 (жадібність), що вказує на позитивний імпульс, який може сприяти подальшому зростанню.

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Джерело: Finbold.