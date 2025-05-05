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CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії

05.05.2025 21:00
Ольга Деркач
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Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив про майбутній запуск Tether AI, нової платформи штучного інтелекту (ШІ) компанії, призначеної для надання «особистого нескінченного інтелекту»

CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії

CEO Tether анонсував новий ШІ-проєкт компанії Фото: freepik.com

За словами Ардоіно, платформа Tether AI буде інтегрована з платежами в USDt (USDT) і Bitcoin (BTC), що дозволить користувачам здійснювати транзакції безпосередньо через мережу peer-to-peer (P2P).

Ардоіно підкреслив, що Tether AI не використовуватиме ключі інтерфейсу прикладного програмування (API) і не залежатиме від централізованих контрольних точок.

Натомість Tether AI пропонуватиме «повністю відкриту AI-бібліотеку», яка працюватиме на «неперервній одноранговій мережі» і буде «повністю модульною та компонувальною».

Крім того, Tether AI зможе адаптуватися та розвиватися на «будь-якому обладнанні та пристрої», зазначив він.

В оголошенні також зазначено, що криптовалютні платежі P2P Tether AI будуть «інтегровані» в відкритий набір інструментів для розробки гаманців (WDK), запущений у листопаді 2024 року.

WDK від Tether — це набір інструментів, що дозволяє розробникам створювати мобільні, настільні та вебдодатки для гаманців, що забезпечують самостійне зберігання або некастодіальне зберігання USDt та Біткоїнів.

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На відміну від гаманців з зберіганням, рішення для самозберігаючих гаманців дозволяють користувачам повністю контролювати активи, усуваючи залежність від сторонніх рішень для зберігання для здійснення транзакцій.

Tether AI є частиною більш широкої стратегії розширення присутності компанії в галузі штучного інтелекту.

У квітні 2024 року Tether оголосив про реструктуризацію компанії з метою створення нових підрозділів, що виходять за межі розробки стейблкоїнів, та запустив Tether Data, спеціалізований підрозділ, що зосереджується на розробці штучного інтелекту та P2P.

У лютому Ардоіно оголосив, що його підрозділ штучного інтелекту працює над серією додатків штучного інтелекту, включаючи AI Translate, AI Voice Assistant та AI Bitcoin Wallet Assistant.

За словами Ардоіно, Tether AI має одну ключову мету — забезпечити «ідеальну технологічну основу» для реалізації бачення ШІ, описаного Айзеком Азімовим, одним з найвпливовіших авторів наукової фантастики про ШІ, відомим такими творами, як «Я, робот», «Серія про роботів» та іншими.

«У найближчі десятиліття ШІ стане частиною самої структури Всесвіту», — написав Ардоіно.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
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