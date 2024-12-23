Tether планує запустити власну ШІ-платформу

Tether, криптовалютна компанія, що стоїть за стейблкоїном USDT, працює над платформою штучного інтелекту (ШІ) і має намір дебютувати на початку наступного року

Про це написав на X генеральний директор Tether Паоло Ардойно.

«Щойно отримав проєкт сайту для ШІ-платформи Tether. Незабаром, орієнтовно до кінця першого кварталу 2025 року (планується запуск)», — написав Ардойно.

Tether відомий тим, що випускає USDT, найпопулярніший стейблкоїн на ринку, але нещодавно компанія доклала значних зусиль під керівництвом Ардойно, щоб розширити свій бізнес за межі випуску стейблкоїнів.

Компанія інвестувала в кілька компаній у різних секторах, включаючи енергетику, платежі, телекомунікації та штучний інтелект, розпочала фінансування торгівлі сировинними товарами та реорганізувала свою корпоративну структуру на початку цього року, щоб відобразити розширення свого фокусу.

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Минулого року Tether придбав частку в компанії Northern Data, що займається штучним інтелектом і хмарними обчисленнями, що свідчить про її зростаючий інтерес до ШІ.

Хоча подробиць про майбутню платформу штучного інтелекту було мало, амбіції Tether випустити продукт у цій гарячій галузі також підкреслюють зростаючий перетин криптовалют і штучного інтелекту.

«Наша майбутня платформа штучного інтелекту — це лише початок довгого шляху, який передбачає дуже важливі інвестиції Tether в цей сектор, — повідомив Ардойно. — У фокусі Tether, як і раніше, залишатиметься створення технологічних рішень, орієнтованих на свободу, незалежність і стійкість».

Нагадаємо, що Tether планує запустити новий стейблкоїн. Tether повідомила про плани з розробки стейблкоїна з прив’язкою до дирхама Об’єднаних Арабських Еміратів. Новий продукт має на меті покращити міжнародну торгівлю, спростити грошові перекази та запропонувати хеджування від валютних коливань шляхом надання цифрового представлення дирхама.

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За матеріалами: CoinDesk.