Tether випустив набір для розробки криптогаманців з підтримкою ШІ

Найбільший у світі емітент стейблкоїнів Tether випустив набір для розробки гаманців з відкритим вихідним кодом (WDK)

Це дасть можливість компаніям і розробникам інтегрувати некастодіальні гаманці в будь-який вебсайт або застосунок — і він навіть призначений для роботи з агентами штучного інтелекту.

11 листопада Tether оголосив про запуск свого WDK, який він описав як модульний набір для розробки програмного забезпечення, «призначений для того, щоб дати можливість компаніям і розробникам безперешкодно інтегрувати некастодіальні гаманці і користувальницький досвід для USDT і Bitcoin в будь-який застосунок, вебсайт і пристрій».

WDK був розроблений для підтримки як користувачів-людей, так і «нових цифрових істот, таких як агенти штучного інтелекту, роботи та автономні системи», — зазначили в компанії.

Серед ключових особливостей WDK — надання користувачам повного контролю над активами, усунення залежності від сторонніх депозитарних рішень та спрощений процес налаштування.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойнос сказав, що основна увага приділяється «бібліотекам розробки з відкритим вихідним кодом, супермодульним, високомасштабованим і перевіреним, які легко інтегруються на будь-яку платформу».

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Він сказав, що вона сумісна з усіма системами «від вбудованих пристроїв до мобільних, від застосунків для ноутбуків до вебсайтів, від агентів штучного інтелекту до роботизованих мізків».

Він додав, що спочатку вона буде підтримувати Біткоїн і Tether USDT але буде розширена, щоб запропонувати «шаблони інтерфейсу користувача для будь-якої платформи, щоб створити будь-який некастодіальний користувальницький досвід».

Tether є найбільшим стейблкоїном у світі з обігом $124 млрд, що дає йому частку ринку 68% серед стейблкоїнів. Левова частка цих стейблкоїнів розподілена між мережами Tron та Ethereum.

Нагадаємо, що Tether планує запустити новий стейблкоїн. Цей проєкт, розроблений у партнерстві з технологічним конгломератом Phoenix Group PLC, що базується в ОАЕ, та за підтримки Green Acorn Investments Ltd, буде використовувати регуляторну базу ОАЕ для послуг з платіжними токенами.

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За матеріалами: Coin Telegraph.