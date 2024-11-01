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Tether оголосила про колосальний прибуток у третьому кварталі: про яку суму йдеться

01.11.2024 13:50
Олеся Крамаренко
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Генеральний директор Tether Паоло Ардойно заявляє про «безпрецедентну» фінансову силу компанії

Tether оголосила про колосальний прибуток у третьому кварталі: про яку суму йдеться

Фото: pexels.com, unsplash.com

Tether, провідний емітент стейблкоїнів, зафіксував чистий прибуток у розмірі $2,5 млрд у третьому кварталі 2024 року, згідно з нещодавно оприлюдненим атестаційним звітом, підготовленим аудиторською фірмою BDO. Прибуток компанії за дев’ять місяців сягнув $7,7 млрд. Звіт також показує, що загальні активи Tether становлять $134,4 млрд.

Як повідомляє U.Today, емітент стейблкоїнів почав готуватися інвестувати частину своїх прибутків у торгівлю сировинними товарами. Компанія також зробила ставку на сектор штучного інтелекту (ШІ), що швидко розвивається, і навіть на сільське господарство.

Її власні інвестиції досягли $7,7 млрд, а ринкова капіталізація стейблкоїна USDT зросла до $120 млрд, тобто на 30% з початку року. Це, за словами генерального директора Tether Паоло Ардойно, свідчить про «безпрецедентну» фінансову силу компанії.

Згідно з опублікованим у четвер звітом, сукупні резерви Tether наразі становлять $105 млрд. Переважна більшість резервів знаходиться в казначейських облігаціях США. Фактично, це робить Tether одним з найбільших власників американського боргу, випереджаючи різні великі країни, такі як Німеччина.

Баланс компанії був перевірений нью-йоркською аудиторською фірмою Cantor Fitzgerald, що спеціалізується на фінансових послугах.

За час свого існування компанія стикалася з різними проблемами. Минулого тижня Wall Street Journal повідомив, що Tether став об’єктом кримінального розслідування в США. Однак Ардойно поспішив применшити значення цієї заяви, назвавши її «шумом». Раніше ми вже писали про те, як інформаційний шум робить людей біднішими.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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