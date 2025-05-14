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2 криптовалюти, які демонструють сигнали зростання

14.05.2025 15:40
Ольга Деркач
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У той час як ринок в цілому зупинився після недавнього стрімкого зростання, XRP та Cardano (ADA) починають демонструвати ознаки продовження значного зростання

2 криптовалюти, які демонструють сигнали зростання

2 криптовалюти, які демонструють сигнали зростання Фото: freepik.com

Cardano

13 травня Cardano (ADA) впав на 4% до $0,785, що ознаменувало паузу в його недавньому бичачому тренді після 19% зростання минулого тижня.

Це зниження свідчить про деяку втрату імпульсу в короткостроковій перспективі, але загальний настрій у спільноті Cardano залишається стійким.

Оптимізм інвесторів підкріпила довгоочікувана інтеграція ADA в Brave Wallet, що підвищує практичну корисність Cardano. Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон назвав інтеграцію Brave «першим з багатьох» майбутніх партнерств.

Він додав, що ці угоди спочатку були заплановані на 2022 рік, але були відкладені через те, що він назвав відсутністю подальших дій з боку неназваної сторони: «Певна організація провалила справу, нас проігнорували».

Хоскінсон заявив, що решта угод, пов’язаних з випуском Midnight, будуть укладені протягом літа та осені, що сприятиме зростанню очікувань щодо подальшого розвитку екосистеми.

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Незважаючи на нещодавнє зниження цін, поліпшення настроїв навколо Cardano та його поточні партнерства свідчать про те, що інвестори дивляться далі короткострокової волатильності.

XRP

Після сильного зростання 12 травня XRP випередив Tether і став третьою за ринковою капіталізацією криптовалютою, яка перетнула позначку капіталізації в $150 млрд.

Дані Coinglass свідчать про збереження оптимістичних настроїв серед трейдерів: відкрита позиція по ф’ючерсах на XRP зросла на 14,42% до $5,29 млрд, а обсяг опціонів підскочив на 76%.

Тим часом, аналітична компанія Santiment повідомила, що XRP Ledger досяг позначки в 6,5 мільйона користувачів — найвищого показника за 12 років існування.

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Джерело: Bitcoin Insider.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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