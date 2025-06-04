Як захистити банківський акаунт від зламу — поради Мінцифри

У 2024 році сума збитків від шахрайських операцій із платіжними картками збільшилася на 37% порівняно з 2023-м. Кіберзлочинці створюють фейкові чатботи в Telegram та маскуються під службу підтримки банку. Найчастіше до назви акаунту додають емодзі, схожий на знак верифікації, щоб заплутати людей і вкрасти гроші. Як захиститись?

«Долучаємося до інформаційної кампанії з платіжної безпеки #ШахрайГудбай від НБУ, Департаменту кіберполіції Нацполіції України та Держспецзв’язку, щоб навчити українців захищати банківські акаунти від зламу. Тож як уберегти гроші від шахраїв…», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Ось декілька порад:

не вводьте у чатботах пін-код від платіжної картки, CVV, логін або пароль від мобільного банкінгу;

використовуйте лише офіційні канали зв’язку з банком — застосунок, сайт або номер телефону, зазначений на зворотному боці платіжної картки;

шукайте посилання на чатбот на офіційному сайті або в застосунку банку;

перевіряйте справжність чатбота через Ботчекер

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Також від шахраїв важливо захистити свій фінансовий номер. Як це зробити:

«прив’язати» номер до паспорта або перейти на контракт;

відключити послугу віддаленої заміни SIM-картки у мобільного оператора;

оформити окремий номер телефону, який буде прив’язаний до банківських рахунків та не розголошувати його (наприклад, в інтернет-магазинах);

не використовувати фінансовий номер для соцмереж, месенджерів під час реєстрацій і не зазначати його в анкетах та онлайн-формах;

зареєструватися в онлайн-кабінеті оператора для контролю свого номера;

встановити PIN-код на SIM-картку та пароль блокування телефону.

Як пояснюють фахівці Нацбанку України, Кіберполіції та Держспецзв’язку в рамках проєкту «#ШахрайГудбай», варто тримати у секреті логін та пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, смс-коди операторів, а також PUK-код та серійний номер сім-картки.

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