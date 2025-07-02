Deutsche Bank запустить сервіс зберігання криптовалют

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank планує запустити сервіс зберігання цифрових активів наступного року й залучив для цього технологічний підрозділ криптобіржі Bitpanda
Корпоративний підрозділ Deutsche Bank, який ще у 2022 році вперше оголосив про намір створити сервіс зберігання цифрових активів, також продовжить співпрацю з швейцарською компанією Taurus SA, що спеціалізується на відповідних технологіях, зазначають джерела, які побажали залишитися анонімними через конфіденційний характер планів.
Проєкт із зберігання цифрових активів Deutsche Bank збігається з активізацією інтересу великих фінансових установ до цієї сфери — сприяють цьому як нові регуляторні правила в Європі, так і сприятливий клімат у США. Після переобрання Дональда Трампа у листопаді Біткоїн почав зростати, оскільки президент США призначив прихильників криптовалют на ключові регуляторні посади та просуває законодавче врегулювання стейблкоїнів.
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Недавно Deutsche Bank заявив, що вивчає можливості використання стейблкоїнів і різних форматів токенізованих депозитів. Це може включати випуск власного токена або участь у галузевих ініціативах. Крім того, банк розглядає можливість розробки власного рішення на основі токенізованих депозитів для використання в розрахунках.
Нагадаємо, що Федеральна резервна система США оголосила про важливу зміну, яка позитивно вплине на крипторинок: зі свого наглядового підходу до оцінювання банків вона виключила поняття «репутаційного ризику».
Це оновлення має зробити процес нагляду за банками більш прозорим, зосередивши увагу на конкретних фінансових ризиках, а не на суб’єктивних чи іміджевих міркуваннях.
Зміну вважають потенційним проривом для криптовалютних компаній, які часто скаржилися, що їм відмовляли у доступі до банківських послуг через побоювання, пов’язані з репутацією.
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Джерело: Bloomberg.