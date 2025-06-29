FATF фіксує сплеск злочинів зі стейблкоїнами: чим це загрожує криптосектору

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) висловила занепокоєння через «зростання ризиків», пов’язаних із використанням стейблкоїнів та інших криптовалют

У пресрелізі від 26 червня FATF зазначила, що дедалі активніше використання стейблкоїнів злочинцями — зокрема північнокорейськими агентами, терористами та наркоторговцями — становить серйозну загрозу для глобальної фінансової безпеки. У звіті також підкреслюється, що значна частка незаконної діяльності у блокчейні тепер пов’язана саме зі стейблкоїнами. Це може означати нову хвилю регуляторного тиску на криптосектор.

FATF, міжнародна організація, що займається боротьбою з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, наголосила: масове впровадження стейблкоїнів може ще більше загострити ці ризики — особливо з огляду на «негармонізоване застосування» її стандартів у різних юрисдикціях.

У звіті також наведено тривожну статистику щодо криптовалютних крадіжок. Зокрема, лише 3,8% із $1,46 млрд, викрадених північнокорейськими хакерами з криптобіржі Bybit, вдалося повернути.

Організація також зафіксувала суттєве зростання випадків шахрайства та афер із цифровими активами, що ускладнює регуляторне середовище для емітентів, користувачів і компаній, які планують впроваджувати ці активи для клієнтів.

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Крадіжки криптовалют зросли на 300% у першому кварталі 2025 року

Для протидії цим новим загрозам FATF закликає уряди країн світу вдосконалити процедури ліцензування та реєстрації постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP).

Це включає ідентифікацію осіб, які займаються діяльністю VASP, зменшення ризиків, пов’язаних з офшорними VASP, та забезпечення прозорості інформації про транскордонні платежі. FATF наголосила: через безмежну природу віртуальних активів регуляторні прогалини в одній юрисдикції можуть мати глобальні наслідки.

За останніми даними, у першому кварталі року зафіксовано зростання крадіжок криптовалют на 303% — до $1,67 млрд. Основним чинником цього стрибка став резонансний злам біржі Bybit у лютому, після якого лише за три місяці відбулося 197 атак.

Аналітична блокчейн-платформа Chainalysis також повідомила, що загальний обсяг коштів, викрадених через криптовалютні злами у 2024 році, сягнув $2,2 млрд. Це більше, ніж $1,8 млрд у 2023-му, але менше за рекордні $3,7 млрд у 2022 році.

На тлі зростання інтересу до стейблкоїнів компанія Circle, емітент другого за величиною стейблкоїна на ринку — USD Coin (USDC), зафіксувала значне зацікавлення інвесторів під час первинного публічного розміщення акцій (IPO).

З 5 червня акції Circle, які торгуються під тікером CRCL, показали стрімке зростання. Якщо у перший день торгів вони закрились на рівні $84, то станом на 26 червня вже сягнули $213 — зростання на 232% лише за три тижні.

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За матеріалами bitcoinist.com.