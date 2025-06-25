Аналітик спрогнозував, коли Біткоїн досягне $130 000

Після того як Біткоїн (BTC) знову піднявся до рівня $105 000, один із торгових експертів прогнозує, що криптовалюта може досягти $130 000 уже за кілька тижнів

Такий прогноз з’явився після того, як Біткоїн відскочив від 100-денної експоненційної ковзної середньої (EMA100) — ключової трендової лінії, яка історично сигналізувала про початок великих бичачих ралі.

З технічної точки зору, EMA100 виступає важливим рівнем підтримки ще з листопада 2022 року, коли Біткоїн досяг свого дна. Відтоді кожне масштабне зростання або починалося з цієї лінії, або торкалося її, що спричиняло потужний імпульс вгору.

Під час першої хвилі зростання ціна короткочасно опустилася нижче EMA100, перш ніж злетіти до рівня Фібоначчі 1.382.

Друга хвиля розпочалася безпосередньо з EMA100 і досягла рівня 1.618. У третій фазі ціна знову наблизилася до трендової лінії й рушила до розширення 2.0 за Фібоначчі.

Зараз Біткоїн формує четвертий висхідний канал, схожий на попередні. За спостереженнями TradingShot, кожна хвиля ралі приводила до все вищих рівнів за Фібоначчі, що дає підстави очікувати, що поточний рух перевищить рівень 2.0, тобто понад $168 000.

Втім, у короткостроковій перспективі аналітики дають обережніший прогноз — зростання до $130 000, що відповідає рівню 1.382 за Фібоначчі. Це може статися вже на початку серпня 2025 року.

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Тим часом аналітик Тед Піллоуз зазначає: кожен серйозний етап паніки, невизначеності та сумнівів (FUD) історично збігався з локальним дном ціни Біткоїна та часто передував потужному відновленню.

Серед таких подій — ліквідна криза Silvergate у 2023 році, крах біржі FTX у 2022-му, розворот трейду на основі японської процентної ставки у 2024-му, запровадження тарифів Трампом та нещодавнє загострення між США й Іраном.

За словами Піллоуза, враховуючи ознаки глобального послаблення напруги — зокрема нещодавнє перемир’я — можна припустити, що Біткоїн або вже досяг дна, або дуже близький до нього.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $107 035, показавши зростання на 1,61% за останню добу та на 2,47% — за тиждень.

Зазначимо, що 50-денна проста ковзна середня (SMA) перебуває поблизу поточної ціни — $105 175, що свідчить про короткострокову стабільність і потенціал до накопичення. Тим часом 200-денна SMA на рівні $87 556 підтверджує тривале зростання. Індекс відносної сили (RSI) за 14 днів становить 51,90, тобто ринок перебуває у нейтральному стані — це залишає простір для подальшого зростання без ризику перегріву.

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Джерело: Finbold.