Техас став першим штатом у США, який створив Біткоїн-резерв

Техас став першим штатом США, який виділив бюджетні кошти на формування окремого резерву в біткоїнах, визнавши BTC довгостроковим стратегічним активом

Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав законопроєкт Сенату №21 (SB21), яким офіційно схвалюється створення Техаського стратегічного резерву в біткоїнах — фонду, що управлятиметься на рівні штату та зберігатиме Біткоїн як частину довгострокових фінансових активів.

Новостворений резерв функціонуватиме незалежно від загального бюджету Техасу та, згідно з текстом документа, має зміцнити фінансову стійкість штату й слугувати потенційним захистом від інфляції.

До резерву можуть включатися лише активи з ринковою капіталізацією понад $500 млрд — наразі цю умову виконує лише Біткоїн.

Фондом опікуватиметься Контролер рахунків штату Техас, а стратегічні рішення ухвалюватимуться за участі дорадчого комітету з трьох фахівців у сфері криптоінвестування.

Окрім прямих закупівель, резерв може поповнюватися за рахунок форків, аірдропів, інвестиційного прибутку або криптопожертв від громадськості. Звіт про склад активів і результати діяльності фонду публікуватимуть раз на два роки.

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SB21 доповнює вже підписаний раніше Ебботтом законопроєкт Палати представників №4488, який захищає резерв від включення до загального бюджету штату, фактично ізолюючи його від поточних бюджетних пріоритетів.

Техас став третім штатом США після Аризони та Нью-Гемпширу, який ухвалив закон про резерв у Біткоїнах. Утім, саме Техас першим виділив на це кошти та створив окрему інфраструктуру для зберігання BTC.

Все більше публічних компаній використовують Біткоїн як частину свого корпоративного казначейства, наслідуючи стратегію, започатковану Майклом Сейлором.

Компанія Nakamoto Holdings, що спеціалізується на зберіганні Біткоїна й заснована радником з криптовалют президента США Дональда Трампа Девідом Бейлі, залучила $51,5 млн в рамках приватного розміщення акцій (PIPE) для подальших купівель BTC.

Французька технологічна компанія The Blockchain Group, що котирується на біржі в Парижі, також розширила свої резерви, придбавши 182 BTC на суму близько $19,6 млн. Загальний обсяг її активів у Біткоїні тепер становить 1 653 BTC.

Лише за останній місяць низка компаній додала Біткоїн до своїх фінансових резервів, свідчать дані ресурсу BitcoinTreasuries.NET — це сигнал про стабільний інтерес бізнесу до BTC.

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Джерело: Cointelegraph.