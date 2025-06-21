Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: прогнози експертів

Останні досягнення у сфері квантових обчислень знову актуалізували побоювання щодо безпеки криптовалют, зокрема Біткоїна (BTC)

Особливо показовим є план компанії IBM — до 2029 року вона планує запустити перший у світі квантовий комп’ютер із захистом від помилок, IBM Quantum Starling. Це буде великим кроком уперед порівняно з сучасними системами, схильними до збоїв.

На тлі таких змін експерти дедалі активніше обговорюють, коли саме квантові технології зможуть зламати криптографічний захист Біткоїна — зокрема, еліптичну криптографію (ECC) та хешування SHA-256, які забезпечують безпеку гаманців і транзакцій.

Провідні фахівці поділилися своїми думками щодо потенційних термінів загрози з боку квантових комп’ютерів.

Крейґ Ґідні

У травні 2025 року дослідник Google у галузі квантових обчислень Крейґ Ґідні заявив, що загроза може настати швидше, ніж очікувалося. Його дослідження показало, що для зламу шифру RSA потрібно у 20 разів менше квантових ресурсів, ніж вважали раніше.

Хоча Біткоїн не використовує RSA, він ґрунтується на ECC — алгоритмі, який, як і RSA, вразливий до алгоритму Шора.

Хоча Ґідні прямо не згадував Біткоїн, його дослідження стосувалося методів шифрування, які лежать в основі криптогаманців і, у деяких випадках, транзакцій. Він вказав, що потенційне вікно вразливості може відкритися між 2030 та 2035 роками, залежно від прогресу в корекції помилок.

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«Я оцінюю, що квантовий комп’ютер із менш ніж мільйоном «шумних» кубітів зможе розкласти 2048-бітне число RSA менш ніж за тиждень», — зазначив Ґідні.

Адам Бек

На противагу йому, один із перших прихильників Біткоїна та CEO компанії Blockstream Адам Бек дотримується більш обережного погляду. У квітні 2025 року він заявив, що квантові комп’ютери навряд чи становитимуть серйозну загрозу принаймні протягом найближчих 20 років.

Водночас він визнав, що майбутні прориви можуть змусити користувачів перевести свої монети на адреси з квантостійким шифруванням. Зокрема, це може стосуватися і «сплячого» гаманця Сатоші Накамото — і тоді світ дізнається, чи живий ще засновник Біткоїна.

Девід Карвалью

А от генеральний директор Naoris Protocol Девід Карвалью у червні 2025 року попередив: якщо Біткоїн негайно не оновить свою криптографію, його можуть зламати вже протягом п’яти років.

Він звернув увагу на появу таких технологій, як чип Majorana від Microsoft, які свідчать про наближення справді потужних квантових систем.

На його думку, наразі приблизно 30% біткоїнів зберігаються на адресах, вразливих до квантової атаки. І одна-єдина втрата коштів може підірвати довіру, яка формувалася протягом 16 років існування мережі.

«Якщо такий злам відбудеться, це стане катастрофою для власників — вони безповоротно втратять свої кошти. Увесь ринок зазнає удару. Це доведе, що навіть «незламна» система може бути зламана», — заявив він.

Чамат Палихапітія

Ще в грудні 2024 року мільярдер і інвестор Чамат Палихапітія застеріг, що шифрування SHA-256 у Біткоїні можуть зламати протягом двох-п’яти років — з огляду на темпи розвитку квантових технологій.

Це попередження з’явилося після того, як Google представила свій чип Willow на 105 кубітів — прорив у галузі. За підрахунками Палихапітії, близько 8000 таких чипів теоретично можуть зламати захист Біткоїна. Хоча масштабування до такого рівня — складне завдання, він закликав розробників блокчейнів уже зараз працювати над оновленням алгоритмів хешування.

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Джерело: Finbold.