Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise

Біткоїн конкурує не лише із золотом як альтернативним засобом збереження вартості, а й з усіма іншими інструментами заощаджень — включно з державними облігаціями

За словами Гантера Хорслі, генерального директора інвесткомпанії Bitwise, загальний ринок для Біткоїна охоплює не лише ринок золота вартістю $16 трлн, а й ринок облігацій США на понад $30 трлн, які використовуються інвесторами та установами як спосіб зберегти капітал.

«Можливість для Біткоїна — це не тільки золото. Це ще й понад $30 трлн, що зараз зберігаються у державних облігаціях», — вважає Хорслі.

Так він відреагував на допис економіста Мохамеда Ель-Еріана, який застеріг аналітиків: потоки в облігації США вже не відображають прагнення інвесторів до безпечних активів.

Натомість він радить звертати увагу на інвестиції в золото та срібло — традиційні засоби захисту від інфляції, — щоби зрозуміти, куди інвестори тікають від ринкових ризиків.

Біткоїн і далі привертає увагу як альтернативна технологія заощаджень і актив-«сейф», схожий на золото, здатний захистити капітал від геополітичних криз, макроекономічних шоків і падіння ризикових ринків.

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Зростання геополітичної нестабільності та неконтрольовані державні витрати стимулюють прийняття Біткоїна. Інвестори шукають способи захистити свої заощадження від інфляції та ризиків, пов’язаних із централізованими фіатними валютами.

У США законопроєкт Big Beautiful Bill президента Дональда Трампа, за оцінками, додасть до $2,5 трлн нових витрат до вже майже $37 трлн державного боргу.

Критики цього проєкту, серед яких Ілон Маск та колишній очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), зазначають, що попри заявлену мету оздоровлення економіки, поточний підхід є фінансово незбалансованим і лише поглибить боргову кризу у США.

У квітні 2025 року ринок держоблігацій відреагував на нові торговельні мита Трампа та зростання боргу масштабним розпродажем. Інвестори масово позбувалися цінних паперів уряду США, що спричинило різке зростання прибутковості облігацій — адже ринок вимагав вищих ставок як компенсацію за зростання ризиків.

«Фінансова ситуація в США погана, а плани Трампа її «виправити» лише налякали боргові ринки. Потрібні серйозні зміни, щоб усе заспокоїлось», — написав автор книги The Bitcoin Standard Сайфедін Аммус.

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Джерело: Cointelegraph.