close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise

16.06.2025 17:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Біткоїн конкурує не лише із золотом як альтернативним засобом збереження вартості, а й з усіма іншими інструментами заощаджень — включно з державними облігаціями

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise Фото: pixabay.com

За словами Гантера Хорслі, генерального директора інвесткомпанії Bitwise, загальний ринок для Біткоїна охоплює не лише ринок золота вартістю $16 трлн, а й ринок облігацій США на понад $30 трлн, які використовуються інвесторами та установами як спосіб зберегти капітал.

«Можливість для Біткоїна — це не тільки золото. Це ще й понад $30 трлн, що зараз зберігаються у державних облігаціях», — вважає Хорслі.

Так він відреагував на допис економіста Мохамеда Ель-Еріана, який застеріг аналітиків: потоки в облігації США вже не відображають прагнення інвесторів до безпечних активів.

Натомість він радить звертати увагу на інвестиції в золото та срібло — традиційні засоби захисту від інфляції, — щоби зрозуміти, куди інвестори тікають від ринкових ризиків.

Біткоїн і далі привертає увагу як альтернативна технологія заощаджень і актив-«сейф», схожий на золото, здатний захистити капітал від геополітичних криз, макроекономічних шоків і падіння ризикових ринків.

Цікаве по темі: Вузьке коло організацій зберігає до 30% біткоїнів: чому це небезпечно

Зростання геополітичної нестабільності та неконтрольовані державні витрати стимулюють прийняття Біткоїна. Інвестори шукають способи захистити свої заощадження від інфляції та ризиків, пов’язаних із централізованими фіатними валютами.

У США законопроєкт Big Beautiful Bill президента Дональда Трампа, за оцінками, додасть до $2,5 трлн нових витрат до вже майже $37 трлн державного боргу.

Критики цього проєкту, серед яких Ілон Маск та колишній очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), зазначають, що попри заявлену мету оздоровлення економіки, поточний підхід є фінансово незбалансованим і лише поглибить боргову кризу у США.

У квітні 2025 року ринок держоблігацій відреагував на нові торговельні мита Трампа та зростання боргу масштабним розпродажем. Інвестори масово позбувалися цінних паперів уряду США, що спричинило різке зростання прибутковості облігацій — адже ринок вимагав вищих ставок як компенсацію за зростання ризиків.

«Фінансова ситуація в США погана, а плани Трампа її «виправити» лише налякали боргові ринки. Потрібні серйозні зміни, щоб усе заспокоїлось», — написав автор книги The Bitcoin Standard Сайфедін Аммус.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ось скільки біткоїнів зараз має BlackRock

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise

Ось коли інвестори припинять продавати біткоїни — CEO Bitwise

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Вузьке коло організацій зберігає до 30% біткоїнів: чому це небезпечно 15.06.2025

Вузьке коло організацій зберігає до 30% біткоїнів: чому це небезпечно
Ось скільки біткоїнів зараз має BlackRock 14.06.2025

Ось скільки біткоїнів зараз має BlackRock
Ось коли інвестори припинять продавати біткоїни — CEO Bitwise 12.06.2025

Ось коли інвестори припинять продавати біткоїни — CEO Bitwise
Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise 11.06.2025

Біткоїн може досягти $230 000 до кінця року — аналітики Bitwise
Криптоаналітик прогнозує новий рекорд для Біткоїна 10.06.2025

Криптоаналітик прогнозує новий рекорд для Біткоїна
Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн перед інавгруацією Трампа 08.06.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн перед інавгруацією Трампа
Вибір редакції
Всі
Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів

 Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
ТОП статей 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
Останні новини
Сьогодні  19:40

В Україні запустять цифрову систему для вирішення житлових проблем

 Сьогодні  18:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  17:40

Біткоїн здатен поглинути ринок держоблігацій США — CEO Bitwise

 Сьогодні  16:40

Коли золото досягне $4000 — Bank of America

 Сьогодні  15:40

Кійосакі назвав актив, який може зрости вдвічі вже цього року

 Сьогодні  14:40

Скільки в Україні ФОПів та що змінилося у 2025 — Гетманцев

 Сьогодні  12:30

Скільки електроенергії витрачає ChatGPT на один запит — Сем Альтман

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber