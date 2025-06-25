ФРС скасувала перепону, що стримувала криптобанкінг: що це означає

Федеральна резервна система США оголосила про важливу зміну, яка позитивно вплине на крипторинок: зі свого наглядового підходу до оцінювання банків вона виключила поняття «репутаційного ризику»

Це оновлення має зробити процес нагляду за банками більш прозорим, зосередивши увагу на конкретних фінансових ризиках, а не на суб’єктивних чи іміджевих міркуваннях.

Зміну вважають потенційним проривом для криптовалютних компаній, які часто скаржилися, що їм відмовляли у доступі до банківських послуг через побоювання, пов’язані з репутацією.

За словами представників ФРС, оновлення спрямоване на посилення кількісної та якісної оцінки управління ризиками у банках, без шкоди для очікувань щодо стабільності, надійності чи регуляторної відповідності. Водночас у ФРС уточнили, що хоча репутаційний ризик більше не буде частиною формальних наглядових критеріїв, банки і надалі можуть враховувати його у власних внутрішніх оцінках.

Що це означає для криптовалюти

Скасування репутаційного ризику як чинника федерального нагляду за банками відбулося на тлі зростання тиску з боку законодавців і представників індустрії, які наполягали: компанії, пов’язані з цифровими активами, несправедливо виключали з фінансової системи.

Криптосектор вже давно стикається з труднощами у встановленні стабільних банківських відносин — особливо після краху FTX у 2022 році, який спричинив жорсткіший регуляторний контроль.

Багато представників індустрії наводили приклади, коли банки розривали зв’язки з криптобізнесами, посилаючись саме на репутаційний ризик — явище, відоме як «дебанкінг».

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Ситуація загострилася після звинувачень у скоординованих діях регуляторів США, які нібито намагалися перешкоджати банкам співпрацювати з криптовалютними компаніями. Співзасновник Castle Island Ventures Нік Картер назвав це «Операція Тупик 2.0» (Operation Chokepoint 2.0) — на кшталт подібної ініціативи десятирічної давності, коли регулятори, як стверджувалося, тиснули на банки, щоб ті припинили обслуговування легальних, але політично чутливих секторів.

Останній крок ФРС узгоджується з нещодавніми діями Управління контролю за валютним обігом (OCC) та Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC), які також виключили репутаційний ризик зі своїх процедур нагляду.

Реакція законодавців та криптоспільноти

Рішення ФРС підтримали ключові політичні фігури, зокрема сенаторка від Вайомінгу Синтія Луміс — відома прихильниця цифрових активів.

У дописі на платформі X Луміс назвала зміну політики «перемогою», але зазначила, що потрібно ще багато зробити, аби створити стабільне та справедливе банківське середовище для всіх галузей, включно з криптовалютою:

«У лютому я викрила агресивну політику ФРС щодо репутаційного ризику, яка знищувала американські біткоїн- і криптокомпанії. Сьогодні ФРС оголосила, що більше не враховуватиме репутаційний ризик у банківському нагляді. Це перемога, але роботи ще чимало», — зазначила Сенаторка Синтія Луміс 23 червня.

Хоча це рішення не відкриває автоматично двері для криптовалютних компаній до банківських послуг, воно сигналізує про зміну тону, яка може призвести до більшого включення цифрових активів у фінансову систему.

Якщо політику буде послідовно впроваджено, вона може спонукати банки переглянути припинені партнерства та дослідити нові моделі обслуговування, що передбачають використання блокчейну та цифрових активів у правовому полі.

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