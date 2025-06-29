Криптопастка, яка блокує куплені токени: що таке honeypot-шахрайство

Honeypot — це тип криптошахрайства, коли інвестор може купити токен, але не може його продати. Формально все виглядає справжнім: є ліквідність, графік, історія операцій. Але смартконтракт влаштований так, що продати може лише один гаманець — той, що належить зловмиснику

Такі пастки найчастіше реалізуються на Ethereum або BNB Smart Chain. Завдяки гнучкості мови програмування Solidity (нею пишуть смартконтракти для блокчейнів, насамперед Ethereum), шахраї вшивають у контракт приховану логіку: заборону на продаж, 100% податок при виході або автоматичне додавання адреси покупця до чорного списку.

Навіть досвідчені користувачі можуть не помітити проблему — контракт може бути верифікованим, графік активним, а спроба продажу просто не спрацює, без жодного повідомлення про помилку.

Схема працює у три етапи. Спочатку зловмисник розгортає фейковий токен із фіктивною ліквідністю та активністю. Далі покупці «ведуться» на активність, купують токен — і потрапляють у пастку, бо продати не можуть. Після цього шахрай виводить ліквідність або продає власні токени, отримуючи прибуток, поки решта тримачів залишаються з нічим.

Окрім класичних honeypot-смартконтрактів, з’являються й інші варіації. Наприклад, проєкти з надвисокими комісіями на продаж, які забирають 90-100% суми. Або токени з фейковою ліквідністю, яку виводять одразу після старту. Ще один варіант — фальшиві холодні гаманці з уже відомими приватними ключами: після того, як жертва переказує кошти на такий пристрій, їх крадуть.

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Особливої уваги потребує нова тенденція — honeypot-as-a-service. Готові шаблони для запуску таких схем продають у Telegram або на даркнет-форумах. Зловмиснику не обов’язково бути технічним — усе налаштовується за кілька кліків.

У чому різниця між honeypot і rug pull? У honeypot покупцю одразу блокують можливість продажу — контракт був шахрайським із самого початку. У rug pull усе виглядає нормально до певного моменту: токен функціонує, ліквідність присутня, але одного дня розробники її знімають — і токен миттєво втрачає вартість. Продати можна, але вже нічого не варте.

Як розпізнати honeypot до того, як стало пізно:

купіть невелику кількість токенів і спробуйте їх одразу продати;

перевірте контракт через Honeypot.is, Token Sniffer або DEXTools;

подивіться, чи є реальні продажі від сторонніх гаманців;

насторожіться, якщо комісії на продаж не вказані прямо або складають 100%;

не покладайтесь лише на статус «контракт верифіковано» — це не гарантія безпеки;

якщо токен з’явився «з нізвідки» і миттєво став вірусним — це теж сигнал.

Сьогодні шахрайства в крипті — це не лише код. Це атака на довіру, зручність і неуважність. Пильність — найкращий захист.

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За матеріалами cointelegraph.com.