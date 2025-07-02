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Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold

02.07.2025 18:20
Ольга Деркач
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Кількість біткоїн-гаманців із балансом понад $1 млн різко зросла у першій половині 2025 року, згідно з новим звітом Finbold H1 2025 Cryptocurrency Market Report

Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold

Кількість біткоїн-мільйонерів стрімко зростає — Finbold Фото: pixabay.com

У період з 1 січня по 30 червня 2025 року кількість мільйонерських біткоїн-гаманців збільшилася на 26 758 — із 155 569 на початку року до 182 327 наприкінці червня.

Цікаво, що основне зростання відбулося саме у другому кварталі. У першому кварталі кількість таких гаманців навпаки скоротилася на 13 942 — із 155 569 на 1 січня до 141 627 на 31 березня. Зокрема, зменшилася кількість гаманців з понад $1 млн на 12 687 і з понад $10 млн — на 1 255.

У другому кварталі ситуація кардинально змінилася. Станом на 30 червня кількість гаманців із принаймні $1 млн зросла до 161 839 — це +21 589 лише за три місяці. Кількість гаманців із понад $10 млн збільшилася ще на 5 169. У підсумку — чисте зростання на 26 758 нових мільйонерських гаманців за пів року.

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Пожвавлення серед великих біткоїн-гаманців відображає активне скуповування на просіданнях ринку на початку року, а також посилення інституційного попиту після запуску спотових біткоїн-ETF у США.

Хоча один гаманець не завжди відповідає одній особі (деякі інвестори контролюють декілька адрес), цей показник традиційно вважається індикатором накопичення з боку великих гравців — інвестфондів, заможних інвесторів та криптовалютних компаній.

Факт появи понад 26 тисяч нових біткоїн-мільйонерів лише за шість місяців може свідчити про одне з найсильніших накопичень з часів бичачого ринку 2021 року — і натякати на подальшу силу ринку в другій половині 2025-го.

Нагадаємо, що поки Біткоїн (BTC) консолідується поблизу позначки $107 000, ончейн-дані сигналізують про втому ринку — це може свідчити про наближення нового руху ціни. Зокрема, кількість великих транзакцій на суму понад $100 000 знизилася на 45,3% за останній місяць. Якщо 22 травня таких угод було близько 30 840, то станом на 29 червня — лише 16 860, за даними аналітичної платформи IntoTheBlock.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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