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Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина

01.07.2025 19:10
Ольга Деркач
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Поки Біткоїн (BTC) консолідується поблизу позначки $107 000, ончейн-дані сигналізують про втому ринку — це може свідчити про наближення нового руху ціни

Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина

Біткоїн може впасти нижче $100 000: причина Фото: pixabay.com

Зокрема, кількість великих транзакцій на суму понад $100 000 знизилася на 45,3% за останній місяць. Якщо 22 травня таких угод було близько 30 840, то станом на 29 червня — лише 16 860, за даними аналітичної платформи IntoTheBlock.

Різке падіння активності часто свідчить про зменшення інтересу з боку «китів» та інституційних гравців. Це може означати послаблення довіри до ринку та зниження ліквідності, що підвищує ризик пробою важливого рівня підтримки в $100 000.

Якщо великі покупки продовжать скорочуватися, ринок може зіткнутися з підвищеною волатильністю — якщо тільки не з’явиться новий попит.

Паралельно з цим зниженням ончейн-активності спостерігається і загальне охолодження інтересу до криптовалют. За останній час притік капіталу в ринок скоротився більш ніж на $20 млрд, що може свідчити про зміну інвесторських настроїв.

За даними Glassnode, чистий приріст реалізованої вартості (показник надходження або відтоку капіталу з ринку) зменшився з майже $55 млрд наприкінці травня до $34 млрд станом на 28 червня.

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Це скорочення підтверджує загальне уповільнення динаміки у великих криптовалютах — зокрема, у Біткоїні та Ethereum (ETH), які ще в другому кварталі демонстрували стабільне накопичення.

На даний момент ключовий рівень підтримки для BTC знаходиться на позначці $105 000. Утримання вище цього рівня є критично важливим для потенційного повернення до $110 000 і спроби оновити історичні максимуми. Станом на момент написання ціна Біткоїна становила $106 590, що на 1,1% менше за добу.

З технічної точки зору Біткоїн поки зберігає «бичачу» конфігурацію: він торгується вище як 50-денної ($105 970), так і 200-денної ($87 717) простої ковзної середньої.

Крім того, 14-денний RSI (індекс відносної сили) перебуває на рівні 58,77, що свідчить про збереження імпульсу без сигналів перекупленості.

Загалом технічна картина для Біткоїна виглядає сприятливо: ключові індикатори підтримують «бичачий» сценарій, хоча подальша динаміка залежатиме від збереження інтересу з боку великих інвесторів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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