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XRP готується до прориву — аналітик

04.07.2025 15:00
Ольга Деркач
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Криптовалюта XRP демонструє ознаки потенційного прориву після формування інверсної моделі «голова й плечі» — класичної технічної фігури, яка часто передує зростанню ціни

XRP готується до прориву — аналітик

XRP готується до прориву — аналітик Фото: unsplash.com, pexels.com

Як зазначає провідний аналітик графіків Алі Мартінес: «XRP, схоже, формує інверсну модель «голова й плечі», яка може прокласти шлях до прориву на 15% — до $2,65».

На момент написання XRP торгується поблизу $2,23 — трохи нижче лінії опору на рівні $2,33, яка утворює «шийну лінію» фігури.

Ця модель чітко простежується в останній динаміці ціни: ліве плече сформувалося в середині червня, глибша «голова» — наприкінці місяця, а праве плече зараз перебуває на етапі формування. Прорив вище шийної лінії на сильному обсязі підтвердить модель і відкриє шлях до цільового рівня Мартінеса.

Індикатори імпульсу, зокрема RSI, подають сигнали на користь покупців, а обсяги торгів зростають на висхідних рухах — усе це підтримує сценарій прориву. Ключові рівні розширення Фібоначчі вказують на наступні зони опору: $2,47, $2,54 і фінальна ціль — $2,65.

Цікаве по темі: Ripple може отримати банківську ліцензію: ціна XRP почала зростати

Ця позитивна технічна картина формується на тлі сприятливих новин: Ripple нещодавно подала заявку на отримання банківської ліцензії в США, а також зростають очікування щодо можливого схвалення XRP-ETF. Обидва фактори посилюють інтерес інвесторів.

Якщо вдасться впевнено пробити рівень $2,33, це може запустити нову хвилю зростання. В іншому разі можливий повторний тест зони підтримки на рівні $2,08–$2,12.

Нагадаємо, що технічні індикатори свідчать про потенціал XRP  до зростання до нового історичного максимуму поблизу $4. Згідно з аналізом від BA_Investments, позитивний прогноз базується на тому, що XRP нещодавно вийшов із багаторічного торгового діапазону $0,12–$1,97, у якому перебував ще з 2018 року.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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