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Криптохакери викрали рекордні $2 млрд у 2025

02.07.2025 16:20
Ольга Деркач
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Експлойти приватних ключів та атаки на фронтенд криптопротоколів стали причиною понад 80% з $2,1 млрд, викрадених із цифрових активів у першій половині 2025 року, йдеться у звіті TRM Labs

Криптохакери викрали рекордні $2 млрд у 2025

Криптохакери викрали рекордні $2 млрд у 2025 Фото: unsplash.com

Більшість втрат у криптоіндустрії в першому півріччі 2025 року пов’язані саме з експлойтами інфраструктури — такими як викрадення seed-фраз гаманців або злами користувацьких інтерфейсів. Загалом було зафіксовано 75 атак цього типу, й середній обсяг збитків у таких випадках удесятеро перевищував втрати від інших видів зламів.

Інфраструктурні атаки націлені на технічну основу системи: зловмисники отримують несанкціонований доступ, вводять користувачів в оману або перенаправляють активи.

«Такі методи використовують фундаментальні слабкі місця криптосистем, і їхній ефект часто посилюється через соціальну інженерію», — зазначають у TRM Labs.

Ще одним поширеним вектором атак стали злами протоколів, зокрема з використанням flash-позик та атак повторного виклику (re-entrancy). Вони становлять близько 12% від загального обсягу втрат.

«Ці атаки експлуатують вразливості у смартконтрактах або логіці самого блокчейн-протоколу, аби вивести кошти або порушити його роботу», — пояснюють аналітики.

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У сумі втрати за перше півріччя 2025 року перевищили попередній рекорд 2022-го приблизно на 10% і майже дорівнюють усім втратам за 2024 рік. Це, на думку TRM Labs, свідчить про зростання концентрації загроз для цифрових активів.

Наймасштабнішим інцидентом став злам криптобіржі Bybit, зареєстрованої в Дубаї, у лютому 2025 року. За даними TRM Labs, за цим стоїть північнокорейська група, яка викрала $1,5 млрд — це майже 70% усіх втрат у першому півріччі.

Ця атака також підняла середній розмір хаку до майже $30 млн — удвічі більше, ніж $15 млн у першому півріччі 2024-го.

Втім, навіть без цього інциденту в січні, квітні, травні та червні загальні суми викрадених активів перевищували $100 млн щомісяця.

Також на статистику вплинула атака хакерської групи Gonjeshke Darande («Хижий Горобець»), яку пов’язують з Ізраїлем: 18 червня вона зламала найбільшу іранську біржу Nobitex і вивела $100 млн.

«Перше півріччя 2025 року демонструє стратегічну ескалацію з боку держав і груп із політичними мотивами», — наголошують у TRM Labs.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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