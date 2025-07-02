Скільки втратив криптопортфель Трампа у 2025

Особистий криптовалютний портфель президента США Дональда Трампа суттєво знецінився у першій половині 2025 року — його загальна вартість впала на 78,35% з початку року

Станом на 1 січня криптогаманець Трампа оцінювався приблизно у $10,16 млн. До 30 червня його вартість скоротилася до $2,20 млн — тобто за шість місяців втрачено $7,96 млн. Найбільше падіння припало на перший квартал: до кінця березня портфель просів до $1,96 млн.

Утім, у другому кварталі відбулося невелике відновлення — з квітня по червень вартість активів зросла на $240 тис., або 12,24%.

Найбільша частка в портфелі Трампа припадає на мемкоїн TROG — понад $800 тис. Серед інших помітних активів — стейблкоїн USDC, токени MAGA (TRUMP) та MATIC. Попри те що інтерес до гаманця посилився після повернення Трампа до Білого дому, не всі токени обов’язково були придбані ним особисто.

У блокчейні будь-хто може надіслати токени на будь-яку адресу без згоди власника. Це поширена PR-практика серед дрібних проєктів — надсилати токени публічним особам, щоб привернути увагу.

На піку вартість криптоактивів у гаманці Трампа перевищувала $16 млн.

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На тлі падіння особистого портфеля Трампа криптоактиви World Liberty Financial (WLFI) — децентралізованої фінансової платформи, яку, за даними ЗМІ, підтримують Трамп та його родина, — навпаки демонструють стрімке зростання.

WLFI розпочала 2025 рік із $72,82 млн. До кінця першого кварталу активи зросли до $82,51 млн (+13,31%), а в другому кварталі — майже удвічі, до $178,15 млн. Це відповідає приросту на $95,64 млн, або 115,89%.

Загалом за перше півріччя портфель WLFI виріс на 59,12%, додавши понад $105 млн.

Цей контраст між особистим гаманцем Трампа та керованим портфелем WLFI підкреслює розрив між спекулятивними ставками на мемкоїни й більш структурованими, диверсифікованими стратегіями інвестування.

На тлі повернення інституційного інтересу до крипторинку та активізації потоків у криптофонди дедалі більше значення можуть набирати фундаментальні чинники, а не вірусна популярність.

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Джерело: Finbold.