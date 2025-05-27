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Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів

27.05.2025 17:40
Ольга Деркач
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Медіакомпанія президента США Дональда Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів та інших криптовалют

Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів

Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів Фото: freepik.com, pngwing.com

За даними Financial Times, Trump Media & Technology Group (TMTG), яка володіє застосунком Truth Social, має намір залучити $2 млрд у вигляді нового капіталу та $1 млрд у вигляді конвертованих облігацій.

Цей крок є потенційним конфліктом інтересів, коли Трамп проводить політику в Білому домі, яка може принести фінансову вигоду йому та його родині поза ним.

Незабаром після вступу на посаду на початку цього року президент Трамп пообіцяв зробити США «криптовалютною столицею світу». В рамках цієї ініціативи в березні він підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів і запасу цифрових активів США, одночасно послабивши федеральні правила регулювання галузі.

Трамп також має власну криптовалюту, і минулого тижня він прийняв 200 найбільших інвесторів мемкоїну $TRUMP на особистому банкеті у своєму гольф-клубі у Вірджинії — крок, який одна організація, що стежить за особливими інтересами, назвала «відверто корупційним».

За даними нещодавнього звіту State Democracy Defenders Action, різні криптовалютні активи Трампа збільшили статки його родини приблизно на $2,9 млрд.

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Очікуваний крок TMTG відбувається напередодні найбільшої в світі конференції з біткоїнів, яка відбудеться цього тижня в Лас-Вегасі, де планують виступити віцепрезидент Джей-Ді Венс, два старші сини Трампа, Дональд-молодший та Ерік, а також криптоцар Білого дому Девід Сакс.

Трамп володіє контрольним пакетом акцій TMTG, який знаходиться в трасті, керованому Дональдом-молодшим, поки він перебуває в Білому домі.

Трамп роками відкидав ідею, що у нього можуть бути конфлікти інтересів між його бізнес-активами та його обов’язками, посилаючись на те, що президент технічно звільнений від законів, які забороняють такі конфлікти серед членів кабінету міністрів та інших посадових осіб і співробітників виконавчої влади.

Незадовго до свого першого вступу на посаду в 2017 році Трамп заявив, що закон «на його боці», оскільки «президент не може мати конфлікту інтересів», навіть попри те, що він обіцяв передати власність своїх підприємств своїм старшим синам і запевнив, що його однойменна імперія нерухомості та готелів не буде вступати в жодні нові іноземні бізнес-проєкти під час його каденції.

Однак Трамп не дав таких обіцянок під час свого безпрецедентного другого терміну, а в приватному колі він і його довірені особи зневажливо ставляться до занепокоєнь щодо конфлікту інтересів, які вони вважають вигаданою проблемою, яку демократи використовують як зброю.

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Джерело: Independent.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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