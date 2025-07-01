7 перспективних криптовалют, на які варто звернути увагу

Станом на початок липня 2025 року крипторинок демонструє ознаки стабілізації після тривалої волатильності. У такі моменти є час детальніше дослідити ринок та обрати для себе нові криптовалюти для купівлі

У цій добірці — 7 перспективних криптовалют, які варті уваги.

XRP (XRP): цифрова альтернатива SWIFT

Попри юридичні баталії, Ripple розширює партнерства з фінансовими установами. XRP зберігає потенціал завдяки своїй реальній функції — забезпеченню дешевих і швидких міжнародних переказів.

За останній рік монета зросла на 370% та на 4,3% за останній тиждень. Ринкова капіталізація — $3,82 млрд.

Binance Coin (BNB): рушій найбільшої біржі

BNB є ключовим елементом екосистеми BNB Chain. Регулярне спалювання токенів, включно з auto- та on-chain механізмами, зменшує їхню кількість в обігу, створюючи дефляційний тиск на пропозицію. Попит на токен зростає разом із розвитком BSC.

За останній рік актив додав 13,1% та наразі торгується на рівні $658 (+$2,8 за тиждень). Ринкова капіталізація — $1,47 млрд.

Tron (TRX): екосистема для творців цифрового контенту

Tron забезпечує швидкі та дешеві транзакції для створення, обміну та монетизації цифрового контенту. Завдяки інтеграції з BitTorrent і зростаючій популярності в індустрії розваг, мережа зміцнює позиції як децентралізована альтернатива традиційним медіаплатформам.

Монета за останній рік зросла на 124,5% — до $0,28 (+2,14% за тиждень), однак наразі знаходиться нижче своїх історичних максимумів. Ринкова капіталізація — $26,5 млрд.

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Toncoin (TON): блокчейн-платформа від Telegram

Toncoin стає все актуальнішим завдяки інтеграції в Telegram. Його потенціал полягає у створенні децентралізованих сервісів на базі одного з наймасовіших месенджерів.

Актив за останній рік втратив 62% і наразі торгується в межах $2,9. При цьому, багато аналітиків прогнозують криптовалюті зростання. Ринкова капіталізація — $7,16 млрд.

Maker (MKR): токен управління великої DeFi-екосистеми

Maker (MKR) — це токен ERC-20, пов’язаний із протоколом Maker, децентралізованим фінансовим проєктом (DeFi), також відомим як система Multi-Collateral Dai (MCD). Він дозволяє використовувати активи як забезпечення для створення Dai — децентралізованої криптовалюти, прив’язаної до долара США та керованої спільнотою. MKR виступає токеном управління: його власники голосують за розвиток протоколу та використання Dai.

Зауважимо, що Maker (MKR) було перейменовано на Sky (SKY).

За останній місяць MKR зріс на 24,2% — відновившись до $1,95 тис. Однак на річному графіку токен все ще знаходиться у мінусі -$24%. Ринкова капіталізація — $1,64 млрд (дані — CoinMarketCap).

Polkadot (DOT): блокчейн, що об’єднує

Завдяки технології парачейнів Polkadot забезпечує взаємодію між різними мережами, вирішуючи проблему фрагментації. Проєкт залишається досить перспективним та одним із ключових гравців у сфері інтероперабельності.

Наразі монета торгується значно нижче своїх історичних максимумів і демонструє падіння, однак деякі аналітики стверджують, що це гарна можливість для купівлі. Ціна станом на 1 липня 2025 року, за даними CoinMarketCap, коливається в межах $3,39, ринкова капіталізація — $5,4 млрд.

Near Protocol (NEAR): масштабовані dApps для всіх

Завдяки шардінгу Near забезпечує високу пропускну здатність і низькі комісії. Мережа активно співпрацює з DeFi- та геймінг-проєктами, спрощуючи створення децентралізованих застосунків.

Як і DOT, ця монета переживає далеко не найкращі часи і торгується на $4-5 нижче, ніж наприкінці минулого року, однак перспективи зростання залишаються високими. За останній тиждень токен зріс на 1% — до $2,14, а ринкова капіталізація сягає $2,64 млрд.

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Допоміжні матеріали: coinmarketcap.com, coincentral.com.