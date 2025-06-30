3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

На економічному календарі США — короткий, але насичений тиждень, тим часом як настрої на крипторинку, схоже, починають покращуватися

Минулого тижня американські фондові ринки зросли, наблизившись до історичних максимумів на тлі зниження напруги на Близькому Сході та зростання очікувань зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) вже цього року.

Крипторинки відреагували повільніше — протягом тижня та у вихідні ситуація залишалась здебільшого стабільною.

Інфляційний індикатор, який ФРС вважає основним — базовий PCE — показав прискорення зростання цін у травні, що посилило занепокоєння щодо інфляції. Глава ФРС Джером Пауелл минулого тижня заявив, що цього літа очікує зростання інфляції, але водночас підтвердив свою обережну позицію: «почекаємо — побачимо».

Президент США Дональд Трамп прокоментував дедлайн 9 липня щодо 90-денної паузи в тарифах: «Не думаю, що мені потрібно її подовжувати, але можу».

Ключові економічні події тижня

У вівторок (1 липня) очікується публікація індексу ділової активності в обробній промисловості ISM (PMI) за червень — це важливий провідний індикатор загального стану економіки.

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Також у вівторок вийдуть дані про кількість відкритих вакансій, які відображають ситуацію на ринку праці.

У середу та четвер (2-3 липня) з’являться нові звіти про зайнятість — дані про створення робочих місць у несільськогосподарському секторі та рівень безробіття. Вони вказують, скільки нових робочих місць було створено за минулий місяць, а також який відсоток населення активно шукає роботу.

Ці звіти є важливими індикаторами економічного стану, оскільки динаміка зайнятості тісно пов’язана із загальною економічною ситуацією.

Ще один важливий показник — індекс PMI сфери послуг за червень — буде опублікований у четвер (3 липня). Він показує ділову активність у сфері послуг.

У п’ятницю (4 липня) традиційні фінансові ринки будуть зачинені через святкування Дня незалежності США.

Прогноз для крипторинку

Ринок цифрових активів залишався стабільним протягом вихідних, але в понеділок (30 червня) зранку на азійських торгах зріс до $3,46 трлн загальної капіталізації.

Біткоїн досяг двотижневого максимуму — $108 750 — на ранкових торгах у понеділок, але знову стикнувся з опором на цьому рівні й відкотився до $107 546 на момент написання. За останній тиждень це вже щонайменше п’ята невдала спроба пробити цей рівень.

Ethereum почувається трохи впевненіше — в понеділок вранці він піднявся на 2,8% і дістався позначки $2 500.

Більшість альткоїнів демонстрували невеликі прирости, а лідером дня став токен Hyperliquid (HYPE), який додав 7,5% і подолав позначку $40.

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Джерело: Crypto Potato.