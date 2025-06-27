Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant

Біткоїн знову закріпився вище 50-денної експоненційної середньої (EMA) — важливого бичачого сигналу, який історично передував потужним ралі. Якщо тренд збережеться, курс може прорватися до $120 тисяч

Під час 12-денної ескалації конфлікту — ударів Ізраїлю та США по Ірану й у відповідь атак на Ізраїль та американські бази в Катарі — Біткоїн короткочасно опускався нижче $100 тисяч.

Ринки залишались нестабільними, поки президент США Дональд Трамп не підтвердив домовленість між Ізраїлем та Іраном про припинення вогню. Це сприяло поверненню інвесторської довіри та зростанню апетиту до ризику. На тлі покращення настроїв Біткоїн відновив зростання, пробивши рівень $106 тисяч.

Свіжі дані свідчать: на тлі геополітичної невизначеності цифровий актив може мати потенціал для подальшого зростання — аж до $120 тисяч.

Біткоїн може стояти на порозі нового імпульсу вгору після того, як упевнено подолав 50-денну EMA. За даними CryptoQuant, цей індикатор вважається ключовим орієнтиром у рамках довготривалого висхідного тренду, часто виступаючи підтримкою під час короткострокових корекцій.

Історично, коли Біткоїн опускався нижче цього рівня, а потім швидко його відновлював, ринок реагував стрімким зростанням на 10–20%. Такий сценарій спостерігається й зараз: після нетривалого просідання нижче EMA Біткоїн протягом трьох днів поспіль закривається вище неї — це сигнал відновлення бичачого імпульсу.

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На думку CryptoQuant, така динаміка може стати початком нового етапу зростання в межах поточного циклу. Водночас аналітики застерігають: зовнішні чинники — особливо розвиток подій у трикутнику США – Ізраїль – Іран — можуть призвести до підвищеної волатильності. В умовах такої невизначеності трейдерам варто уникати надмірного кредитного плеча та дотримуватись обачної стратегії. Попри сприятливу технічну картину, макроекономічні та геополітичні ризики залишаються чинником тиску.

Утім, повернення вище 50-денної EMA — важливий етап, що підсилює аргументи на користь можливого прориву до шестизначних рівнів.

Крім технічних індикаторів, зростання Біткоїна підтверджують і ончейн-метрики — зокрема поведінка короткострокових власників активу.

Індикатор Short-Term Holder Realized Price (STH-RP), який наразі становить $98 000, продовжує виступати ключовим психологічним і технічним рівнем підтримки. У міру наближення до $100 тисяч кожен наступний приріст зміцнює сприйняття шести цифр як нової «справедливої» вартості.

Поточна ціна Біткоїна — $106 тисяч, що на 7,2% вище за STH-RP. Це свідчить про зниження «перегрітості» ринку.

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Джерело: CryptoPotato.