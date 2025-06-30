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Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

30.06.2025 20:20
Микола Деркач
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Аналітична команда Grayscale представила оновлену добірку з 20 криптовалют, які, на її думку, мають найбільший потенціал зростання у третьому кварталі 2025 року

Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

Фото: unsplash.com

Добірку сформовано у межах індексу FTSE Grayscale Crypto Sectors, що відслідковує 261 токен за шістьма тематичними категоріями: «валюти», «платформи смарт-контрактів», «фінансові сервіси», «споживчі та культурні продукти», «утиліти та сервіси», а також «штучний інтелект».

Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

Фото: cdn.sanity.io

Два новачки: AVAX і MORPHO

Найпомітнішою зміною стало додавання двох активів: Avalanche (AVAX) та Morpho (MORPHO). За словами аналітиків Grayscale, Avalanche демонструє зростання активності завдяки інтеграції з геймінг-платформами, серед яких — масштабний запуск гри MapleStory Universe. Також на позитивну динаміку вплинуло збільшення обсягу стабільних монет, що циркулюють у мережі AVAX.

Morpho — відносно новий протокол у сфері DeFi, який уже залучив понад $4 млрд TVL (загальна вартість заблокованих активів). Його розробники нещодавно представили Morpho V2 — оновлену версію, орієнтовану на взаємодію з традиційними фінансовими установами, що стало додатковим каталізатором інтересу до токена.

Кого вилучили

У Grayscale зазначають, що для включення AVAX і MORPHO зі списку було виключено Lido DAO (LDO) та Optimism (OP). Обидва токени залишаються важливими для екосистеми Ethereum, але компанія визнала зниження їхньої актуальності в короткостроковій перспективі. У випадку Lido — через потенційний тиск з боку централізованих стейкінг-провайдерів на фоні регуляторних змін у США, а в Optimism — через обмежену монетизацію попри широке використання технології.

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Новий сектор — штучний інтелект

У 2025 році Grayscale вперше виокремила окрему категорію — «AI-сектор», до якого наразі входить 24 токени з сумарною ринковою капіталізацією близько $15 млрд. Згідно з даними, саме цей сегмент показав одне з найвищих квартальних зростань — понад 10 % за період із квітня по червень. Цей тренд, на думку аналітиків, може посилитися e наступні місяці на фоні глобальної популярності generative AI і зростання попиту на децентралізовані обчислювальні ресурси.

BTC — рушій списку

Попри загалом стриману динаміку ринку у другому кварталі, сектор «Currencies» (валюти), де ключову роль відіграє Біткоїн, додав понад 30% до капіталізації. Це суттєво підтримало загальний індекс, навіть попри просідання у деяких інших секторах. За словами Grayscale, активність у мережах смарт-контрактів зросла на 30% у річному вимірі, хоча середня вартість транзакції знизилась до $0,03.

Хто ще у списку

Окрім BTC, ETH, AVAX і MORPHO, у добірку Grayscale входять такі активи:

  • Solana (SOL)
  • Hyperliquid (HYPE)
  • Sui (SUI)
  • Chainlink (LINK)
  • Uniswap (UNI)
  • Aave (AAVE)
  • Bittensor (TAO)
  • Ethena (ENA)
  • Virtuals Protocol (VIRTUAL)
  • Story Protocol (IP)
  • Aerodrome (AERO)
  • Jito (JTO)
  • Maple (SYRUP)
  • Helium (HNT)
  • Grass (GRASS)
  • Geodnet (GEOD)
Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

Фото: cdn.sanity.io

Grayscale наголошує: всі активи у списку залишаються високоризиковими. Добірка не є інвестиційною рекомендацією, а лише відображає спостереження за ринковими трендами e межах методології FTSE Grayscale.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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