Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

Аналітична команда Grayscale представила оновлену добірку з 20 криптовалют, які, на її думку, мають найбільший потенціал зростання у третьому кварталі 2025 року

Добірку сформовано у межах індексу FTSE Grayscale Crypto Sectors, що відслідковує 261 токен за шістьма тематичними категоріями: «валюти», «платформи смарт-контрактів», «фінансові сервіси», «споживчі та культурні продукти», «утиліти та сервіси», а також «штучний інтелект».

Два новачки: AVAX і MORPHO

Найпомітнішою зміною стало додавання двох активів: Avalanche (AVAX) та Morpho (MORPHO). За словами аналітиків Grayscale, Avalanche демонструє зростання активності завдяки інтеграції з геймінг-платформами, серед яких — масштабний запуск гри MapleStory Universe. Також на позитивну динаміку вплинуло збільшення обсягу стабільних монет, що циркулюють у мережі AVAX.

Morpho — відносно новий протокол у сфері DeFi, який уже залучив понад $4 млрд TVL (загальна вартість заблокованих активів). Його розробники нещодавно представили Morpho V2 — оновлену версію, орієнтовану на взаємодію з традиційними фінансовими установами, що стало додатковим каталізатором інтересу до токена.

Кого вилучили

У Grayscale зазначають, що для включення AVAX і MORPHO зі списку було виключено Lido DAO (LDO) та Optimism (OP). Обидва токени залишаються важливими для екосистеми Ethereum, але компанія визнала зниження їхньої актуальності в короткостроковій перспективі. У випадку Lido — через потенційний тиск з боку централізованих стейкінг-провайдерів на фоні регуляторних змін у США, а в Optimism — через обмежену монетизацію попри широке використання технології.

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Новий сектор — штучний інтелект

У 2025 році Grayscale вперше виокремила окрему категорію — «AI-сектор», до якого наразі входить 24 токени з сумарною ринковою капіталізацією близько $15 млрд. Згідно з даними, саме цей сегмент показав одне з найвищих квартальних зростань — понад 10 % за період із квітня по червень. Цей тренд, на думку аналітиків, може посилитися e наступні місяці на фоні глобальної популярності generative AI і зростання попиту на децентралізовані обчислювальні ресурси.

BTC — рушій списку

Попри загалом стриману динаміку ринку у другому кварталі, сектор «Currencies» (валюти), де ключову роль відіграє Біткоїн, додав понад 30% до капіталізації. Це суттєво підтримало загальний індекс, навіть попри просідання у деяких інших секторах. За словами Grayscale, активність у мережах смарт-контрактів зросла на 30% у річному вимірі, хоча середня вартість транзакції знизилась до $0,03.

Хто ще у списку

Окрім BTC, ETH, AVAX і MORPHO, у добірку Grayscale входять такі активи:

Solana (SOL)

Hyperliquid (HYPE)

Sui (SUI)

Chainlink (LINK)

Uniswap (UNI)

Aave (AAVE)

Bittensor (TAO)

Ethena (ENA)

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Story Protocol (IP)

Aerodrome (AERO)

Jito (JTO)

Maple (SYRUP)

Helium (HNT)

Grass (GRASS)

Geodnet (GEOD)

Grayscale наголошує: всі активи у списку залишаються високоризиковими. Добірка не є інвестиційною рекомендацією, а лише відображає спостереження за ринковими трендами e межах методології FTSE Grayscale.

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