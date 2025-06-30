Grayscale назвала 20 криптовалют із потенціалом зростання у третьому кварталі 2025

Аналітична команда Grayscale представила оновлену добірку з 20 криптовалют, які, на її думку, мають найбільший потенціал зростання у третьому кварталі 2025 року
Добірку сформовано у межах індексу FTSE Grayscale Crypto Sectors, що відслідковує 261 токен за шістьма тематичними категоріями: «валюти», «платформи смарт-контрактів», «фінансові сервіси», «споживчі та культурні продукти», «утиліти та сервіси», а також «штучний інтелект».
Два новачки: AVAX і MORPHO
Найпомітнішою зміною стало додавання двох активів: Avalanche (AVAX) та Morpho (MORPHO). За словами аналітиків Grayscale, Avalanche демонструє зростання активності завдяки інтеграції з геймінг-платформами, серед яких — масштабний запуск гри MapleStory Universe. Також на позитивну динаміку вплинуло збільшення обсягу стабільних монет, що циркулюють у мережі AVAX.
Morpho — відносно новий протокол у сфері DeFi, який уже залучив понад $4 млрд TVL (загальна вартість заблокованих активів). Його розробники нещодавно представили Morpho V2 — оновлену версію, орієнтовану на взаємодію з традиційними фінансовими установами, що стало додатковим каталізатором інтересу до токена.
Кого вилучили
У Grayscale зазначають, що для включення AVAX і MORPHO зі списку було виключено Lido DAO (LDO) та Optimism (OP). Обидва токени залишаються важливими для екосистеми Ethereum, але компанія визнала зниження їхньої актуальності в короткостроковій перспективі. У випадку Lido — через потенційний тиск з боку централізованих стейкінг-провайдерів на фоні регуляторних змін у США, а в Optimism — через обмежену монетизацію попри широке використання технології.
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Новий сектор — штучний інтелект
У 2025 році Grayscale вперше виокремила окрему категорію — «AI-сектор», до якого наразі входить 24 токени з сумарною ринковою капіталізацією близько $15 млрд. Згідно з даними, саме цей сегмент показав одне з найвищих квартальних зростань — понад 10 % за період із квітня по червень. Цей тренд, на думку аналітиків, може посилитися e наступні місяці на фоні глобальної популярності generative AI і зростання попиту на децентралізовані обчислювальні ресурси.
BTC — рушій списку
Попри загалом стриману динаміку ринку у другому кварталі, сектор «Currencies» (валюти), де ключову роль відіграє Біткоїн, додав понад 30% до капіталізації. Це суттєво підтримало загальний індекс, навіть попри просідання у деяких інших секторах. За словами Grayscale, активність у мережах смарт-контрактів зросла на 30% у річному вимірі, хоча середня вартість транзакції знизилась до $0,03.
Хто ще у списку
Окрім BTC, ETH, AVAX і MORPHO, у добірку Grayscale входять такі активи:
- Solana (SOL)
- Hyperliquid (HYPE)
- Sui (SUI)
- Chainlink (LINK)
- Uniswap (UNI)
- Aave (AAVE)
- Bittensor (TAO)
- Ethena (ENA)
- Virtuals Protocol (VIRTUAL)
- Story Protocol (IP)
- Aerodrome (AERO)
- Jito (JTO)
- Maple (SYRUP)
- Helium (HNT)
- Grass (GRASS)
- Geodnet (GEOD)
Grayscale наголошує: всі активи у списку залишаються високоризиковими. Добірка не є інвестиційною рекомендацією, а лише відображає спостереження за ринковими трендами e межах методології FTSE Grayscale.
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