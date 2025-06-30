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XRP націлився на новий рекорд — аналітик

30.06.2025 18:20
Ольга Деркач
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Хоча XRP ще не зміг впевнено подолати рівень опору в $2,20, технічні індикатори свідчать про потенціал зростання до нового історичного максимуму поблизу $4

XRP націлився на новий рекорд — аналітик

XRP націлився на новий рекорд — аналітик Фото: pixabay.com

Після короткочасного падіння нижче позначки $2, токен відновився й наразі торгується на рівні $2,17, що на 0,96% нижче за добу. Водночас на тижневому графіку зафіксовано зростання на 7,86%, що відповідає загальному позитивному настрою на крипторинку.

Згідно з аналізом від BA_Investments, позитивний прогноз базується на тому, що XRP нещодавно вийшов із багаторічного торгового діапазону $0,12–$1,97, у якому перебував ще з 2018 року.

Прорив, що стався в листопаді 2024 року, засвідчив зміну ринкових настроїв. З того часу токен утримує позиції вище ключової зони підтримки між $1,60 та $1,97.

Поки XRP залишається над цим рівнем, актив вважається таким, що перебуває у «бичачій» зоні з потенціалом подальшого зростання.

Втім, аналітик зауважує, що невизначеність у судовій справі між Ripple та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) може стримувати зростання. Після нещодавніх невдач у суді керівництво Ripple заявило про намір остаточно завершити юридичну боротьбу.

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Попри це, довгостроковий прогноз залишається позитивним. З огляду на історичні рівні опору та структуру ринку, встановлено ціль у $4,10. Досягнення цього рівня може відкрити шлях до подальшого зростання, особливо за умови поліпшення інвесторських настроїв та прояснення юридичної ситуації.

Підкріплює позитивний сценарій і криптоаналітик під псевдонімом Captain Faibik, який 29 червня опублікував схожий прогноз.

За його словами, XRP має реалістичний шанс піднятися до $4 у середньостроковій перспективі, що пов’язано з активною фазою накопичення токена напередодні потенційно потужного ралі в третьому кварталі.

Він також вказав на формування симетричного трикутника на денному графіку — це технічна модель, яка часто передує стрімким проривам після тривалого періоду консолідації.

Зараз, за його оцінками, XRP наближається до вершини цієї фігури — це свідчить про ймовірну високу волатильність і різкий рух ціни. Графік демонструє стискання між висхідною підтримкою та низхідним опором, при цьому поступово зростає імпульс. У такому разі середньостроковою ціллю виступає рівень $4,60.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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