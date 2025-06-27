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Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому

27.06.2025 17:20
Ольга Деркач
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Цей рік видався непростим для власників Ethereum (ETH). Друга за капіталізацією криптовалюта світу з початку року втратила 26,73% і зараз торгується на 29% нижче, ніж рік тому. На момент публікації один ETH коштує $2 444 — мінус 4,26% лише за останній тиждень

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому Фото: unsplash.com

Попри це, інституційні інвестиції продовжують надходити: лише за два тижні спотові Ethereum-ETF залучили $741,7 млн.

Водночас технічна картина залишається хиткою: нещодавно ETH пробився вище $2 520, але згодом відкотився назад. Аналітики очікують потенційної підтримки на рівні близько $2 320.

Утім, якби ви вклалися в Ethereum три роки тому — зараз почувалися б досить впевнено.

27 червня 2022 року Ethereum торгувався по $1 193,68, за даними CoinMarketCap. Це означає, що за $10 000 ви могли придбати приблизно 8,38 ETH.

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На той момент це не здавалося очевидною інвестицією: крипторинок переживав жорстку фазу ведмежого тренду, а Ethereum впав із піку листопада 2021 року (понад $4 800).

З того часу шлях був далекий від рівного. ETH продовжував падати, але згодом почав відновлюватися — у 2024 році його ціна навіть перевищувала $4 000.

Сьогодні ці 8,38 ETH, які ви купили за $10 000 три роки тому, коштують $20 490. Це означає прибуток у $10 490, або +104,9%.

Непогано — хоча все залежить від того, з чим порівнювати. Наприклад, ті, хто купив XRP три роки тому, мають прибуток у 433%, а інвесторки й інвестори SHIB — лише 41,9%.

Нагадаємо, що Ethereum готується до зростання, про що говорять експерти та на що вказують технічні індикатори. Згідно з нещодавнім аналізом Titan of Crypto, монета формує потенційну перевернуту модель «голова та плечі» (Inverse Head and Shoulders) у висхідному каналі з цільовою позначкою $7400.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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