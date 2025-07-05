Топ-10 криптомонет із капіталізацією понад $5 млрд, яким прогнозують зростання

Криптовалютний сектор стрімко еволюціонує, пропонуючи не лише технологічні інновації, а й потенціал для суттєвого зростання капіталу. У фокусі — десять криптоактивів із капіталізацією понад $5 млрд, які формують ринкову динаміку та продовжують приваблювати інституційних і приватних інвесторів

Звісно, десятку відкриває Біткоїн (BTC) та Ефіріум (ETH). Їхня ринкова капіталізація коливається в межах $2,14 трлн та $303 млрд відповідно, а ціна, станом на 5 липня 2025 року, знаходиться на рівні $108 тис. та $2,5 тис. (за даними CoinMarketCap). Враховуючи популярність і відомість цих монет, детальніше зупинимось на інших активах з топ-десятки.

Cardano (ADA) — це блокчейн нового покоління, покликаний усунути обмеження перших мереж, таких як Bitcoin та Ethereum. Його токен ADA використовує механізм підтвердження частки (proof-of-stake), що робить мережу енергоефективною. Cardano підтримує смарт-контракти та децентралізовані застосунки, хоча розвиток екосистеми відбувається повільніше, ніж у конкурентів. Станом на 5 липня ADA торгувався по $0,57, що в 26 разів більше за початкову ціну у 2017 році. За останній рік монета зросла на 78%, хоча і за останній місяць втратила близько 15,5%.

BNB, який спочатку створювався для покриття комісій на біржі Binance, згодом перетворився на токен прикладного призначення. Його можна використовувати в екосистемі Binance для розрахунків і роботи з DApps, зокрема в мережі BNB Smart Chain. За останні вісім років BNB подорожчав із $0,12 до понад $654, станом на 5 липня. Його зростання підтримується регулярним спалюванням монет і масштабом самої Binance, хоча високий рівень централізації та регуляторна увага до біржі залишаються викликами.

Polkadot(DOT), створений співзасновником Ethereum Ґевіном Вудом, прагне об’єднати різні блокчейни в єдину екосистему. Його ключова інновація — парачейни, які дозволяють адаптувати блокчейни під конкретні потреби. Вартість DOT із моменту запуску зросла незначно — з $2,79 у 2020 році до $3,35, станом на 5 липня 2025 року. Попри цікаву архітектуру, мережа ще не має широкої підтримки, як Ethereum.

Litecoin (LTC), запущений у 2011 році колишнім інженером Google Чарлі Лі, позиціонується як «цифрове срібло» на противагу «цифровому золоту» — Біткоїну. Він базується на тому самому коді, але має швидший час обробки блоків — 2,5 хвилини замість 10. Вартість LTC із 2013 року зросла більш ніж у 20 разів. Хоча мережа стабільна, вона поступається новішим блокчейнам у плані інновацій. Станом на момент написання матеріалу ціна становить $86.

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Solana (SOL) відома своєю швидкістю та масштабованістю. Вона використовує комбінацію proof-of-stake та proof-of-history, що дозволяє обробляти тисячі транзакцій за секунду. Незважаючи на попередні перебої у роботі мережі, активність користувачів відновлюється. Вартість SOL із моменту запуску зросла майже на 70 000%. Водночас мережа зазнає критики через централізацію вузлів і періодичну нестабільність. Ціна монети наразі — $147.

TRON (TRX), що стартував як токен на Ethereum, згодом перейшов на власний блокчейн. Його метою було створення платформи для монетизації цифрового контенту. TRX живить смарт-контракти та DApps у мережі. Попри зростання до $0,28 (+132% за рік та +3,5% на місячному графіку), TRON має проблеми з довірою: у 2023 році Комісія з цінних паперів США звинуватила засновника Джастіна Сана у маніпуляціях. Також мережа менш цікава для інституційних гравців. З

XRP, створений Ripple Labs, спрямований на швидкі та дешеві міжнародні перекази. Токен не майниться — компанія сама контролює його емісію, що викликає занепокоєння через централізацію. Попри це, XRP активно використовується у фінансовій сфері. За понад десять років токен зріс із менш ніж одного цента до $2,2 (+452% за рік та +0,74% за місяць).

Lido Staked ETH (stETH) — це токен, що відображає заблокований Ефір. Він дозволяє отримувати винагороди за стейкінг, зберігаючи ліквідність активу, який можна використовувати в DeFi-протоколах. Його вартість слідує за ETH і наразі становить понад $2 513. Проте через домінування Lido у стейкінгу Ethereum виникають питання щодо децентралізації.

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За матеріалами forbes.com.