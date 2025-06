Обсяг ф’ючерсів на Solana встановив рекорд: ціна SOL може зрости

Поки Solana (SOL) відновлюється та знову піднімається вище $140, дані свідчать, що обсяг ф’ючерсів на чиказькій біржі CME, пов’язаних з цим активом, зріс до нового історичного максимуму (ATH)

У новому дописі на X аналітична фірма Glassnode розповіла про те, як останнім часом змінювався обсяг ф’ючерсів на Solana на платформі CME. Обсяг ф’ючерсів у цьому контексті — це показник, який відображає загальну кількість контрактів на ф’ючерси SOL, що торгувалися протягом останніх 24 годин.

$SOL CME Futures volume just hit an all-time high of 1.75M contracts – the highest on record. This surge suggests institutional investors are positioning aggressively as price rebounds to ~$145.

