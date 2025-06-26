Обсяг ф’ючерсів на Solana встановив рекорд: ціна SOL може зрости

Поки Solana (SOL) відновлюється та знову піднімається вище $140, дані свідчать, що обсяг ф’ючерсів на чиказькій біржі CME, пов’язаних з цим активом, зріс до нового історичного максимуму (ATH)

Обсяг ф’ючерсів на Solana на CME встановив новий рекорд

У новому дописі на X аналітична фірма Glassnode розповіла про те, як останнім часом змінювався обсяг ф’ючерсів на Solana на платформі CME. Обсяг ф’ючерсів у цьому контексті — це показник, який відображає загальну кількість контрактів на ф’ючерси SOL, що торгувалися протягом останніх 24 годин.

$SOL CME Futures volume just hit an all-time high of 1.75M contracts – the highest on record. This surge suggests institutional investors are positioning aggressively as price rebounds to ~$145.

Track SOL derivatives data: https://t.co/yClXheGVZB pic.twitter.com/wmmA3kdwkB — glassnode (@glassnode) June 24, 2025



Як видно на графіку, обсяг ф’ючерсів на Solana на CME нещодавно різко зріс до 1,75 мільйона контрактів. Це найвищий рівень за весь час спостережень.

Це свідчить про різке зростання торговельного інтересу до SOL на цій біржі. Це може бути особливо важливим для криптовалюти, враховуючи, що CME — це регульована платформа, якою користуються великі гравці, зокрема інституційні інвестори.

«Цей сплеск свідчить про те, що інституційні інвестори активно формують позиції на тлі відновлення ціни до ~$145», — зазначають аналітики Glassnode. Щодо того, чи є ці позиції ставками на зростання чи падіння, обсягу торгів недостатньо, аби зробити однозначний висновок — він лише показує, що активність суттєва.

Втім, з огляду на те, що зростання обсягу ф’ючерсів на CME збіглося з відновленням Solana, можна припустити, що інвестори намагаються скористатися потенційною бичачою хвилею.

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В іншій новині аналітична компанія Santiment поділилася в дописі в X даними про те, як проєкти з екосистеми SOL порівнюються між собою за індикатором активності розробки (Development Activity).



Активність розробки, як випливає з назви, показує, наскільки активно розробники працюють над відкритими репозиторіями проєкту на GitHub.

Показник враховує «події», кожна з яких відповідає певній дії розробника в репозиторії — наприклад, надсиланню коміту (збереження змін у коді з коментарем), створенню pull request чи форку.

Згідно з таблицею, Solana очолила список — активність за останні 30 днів становила 100,93. Wormhole (W) та Pyth Network (PYTH) замикають трійку лідерів з показниками 37,77 та 30,67 відповідно.

Ціна SOL

Solana впала до $126 у неділю, проте, схоже, з того часу монета значно відновилася — зараз її ціна знову коливається у межах $142-145.

Нагадаємо, що у січні цього року ціна SOL злетіла у моменті до $261,87, згідно з даними CoinMarketCap, але у квітні впала до близько $105, після чого монета почала відновлюватися. При цьому, спостерігається значна волатильність. За останній місяць актив втратив понад 20%.

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За матеріалами bitcoinist.com.