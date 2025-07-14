Скільки грошей втратили шорт-селлери через зростання Біткоїна

Після того, як ціна Біткоїна 14 липня оновила історичний максимум і перевищила $123 000, ринок зазнав масштабної хвилі ліквідацій. Найбільше постраждали ті, хто ставив на падіння (шорт-селлери): їхні загальні втрати перевищили $590 млн

За даними CoinGlass, лише за останню добу на ринку було ліквідовано понад 124 тис. позицій. Загальний обсяг ліквідацій становив понад $700 млн, з яких понад 80% припадає саме на трейдерів із короткими позиціями. Найбільші втрати зафіксовані у парах із Біткоїном — $445 млн, а також в Ethereum і XRP — $79 млн та $20 млн відповідно.

Найвідомішим прикладом стала позиція на Binance, де один трейдер втратив майже $100 млн через стрімке зростання BTC. Ще один великий учасник ринку, що торгував через платформу Hyperliquid під псевдонімом Qwatio, зазнав сукупних втрат на суму $25,8 млн. Його шорт-позиції включали $211 млн у BTC, $102 млн в Ethereum і понад $20 млн в нішевій криптовалюті Fartcoin.

Такі значні втрати шорт-селлерів за останні дні стали вже звичними (спрацьовує ефект доміно). Наприклад, станом на 11 липня, за даними CoinGlass, обсяг ліквідованих шорт-позицій на ринку криптовалют сягнув $1,01 млрд, що торкнулося 232 149 трейдерів. Із цієї суми близько $570 млн припало на шорти по Біткоїну, а ще $206,93 млн — по Ethereum.

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Зростання ціни Біткоїна до нових ATH розпочалося ще 10 липня, коли він майже досяг позначки $112 тис. Протягом кількох днів актив стабільно рухався вгору, і вже у понеділок зранку котирування на біржі Bitstamp досягли понад $123 000. За цей час ринок додав близько $15 000, а загальна капіталізація криптовалютного сектору зросла майже на $100 млрд — до $3,9 трлн.

На думку аналітиків, нове ралі зумовлене кількома чинниками. По-перше, це посилення геополітичної напруги — зокрема, після того як президент Дональд Трамп оголосив про введення 30% мит на товари з ЄС і Мексики. По-друге, ринок підтримують рекордні інституційні надходження до біткоїн-ETF. У коментарі виданню CryptoPotato співзасновник Redstone Марцін Кажмєрчак назвав прорив позначки $120 000 «психологічною віхою», що лише підсилила висхідний імпульс.

Раніше ми писали, що автор книги «Багатий тато, бідний тато» та легендарний інвестор Роберт Кійосакі звернувся до інвесторів у Біткоїн (BTC) із застереженням, нагадавши про ефект FOMO, коли страх втратити можливість призводить до значних фінансових втрат.

«У цій «банановій зоні» кабани кидаються в ринок… оскаженілі від жахливої хвороби FOMO. А я, як ситий свин, уже маю достатньо Біткоїна — і просто чекатиму, поки почнеться забій кабанів», — написав Кійосакі.

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Допоміжні матеріали cryptopotato.com, incrypted.com.