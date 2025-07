Ціна Біткоїна злетіла до рівня ATH у $111,9 тис.: що далі

За даними CoinMarketCap провідна криптовалюта світу — Біткоїн — досягла у моменті $111 925, майже досягнувши нового історичного максимуму. Наразі ATH знаходиться на рівні $111 970 і був зафіксований 22 травня 2025 року. Що буде далі з монетою?

У середу, 9 липня, Біткоїн (BTC) майже досяг позначки $112 000 (деякі видання інформують, що все ж досяг встановивши новий ATH, але багато графіків свідчать про інше, зокрема і CoinMarketCap), протестувавши показник, близький до історичного максимуму. Це відбувається на тлі зростаючого інституційного інтересу та попиту на «тихі гавані». На момент написання матеріалу Bitcoin торгувався на рівні $110,86 тис., а ринкова капіталізація зросла до $2,2 трлн.

Прорив спровокував ліквідації шортів на суму понад $200 млн і став важливою технічною віхою. За словами технічного аналітика Rich Ross з Evercore, Біткоїн «стиснутий, як пружина», і може злетіти до $140 000–170 000.

Як зазначається у матеріалі Finbold, поштовх до зростання частково надали геополітичні події, зокрема заява президента США Дональда Трампа про нові широкомасштабні мита. Адміністрація планує запровадити до 40% мит на імпорт із Малайзії, Казахстану, ПАР, М’янми та Лаосу, а також підняти митну ставку для Японії до 25% з 1 серпня. На тлі торговельної напруженості Біткоїн укріплює свою позицію як макрохедж і цифровий засіб збереження вартості.

Ринкова структура сприяла ралі. Як зазначив аналітик Майкл ван де Поппе у графічному оновленні від 10 липня, після прориву рівня опору $106 500 ціна Біткоїна різко прискорилася — що відкрило шлях до $108 000 і вище.

Кластери ліквідності в діапазоні $105 000–106 500 були поглинені, і подальше зростання тепер залежить від утримання підтримки вище цієї зони.

Would be funny if this is going to provide a pullback again.

Regardless, trend is up on #Bitcoin.

Buy the dip season. pic.twitter.com/0lPmMEPpPM

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 10, 2025