Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду важливий тиждень — на календарі одразу кілька звітів про інфляцію в США. А тим часом Біткоїн нещодавно оновив історичний максимум

Протягом вихідних крипторинки зберегли зростання минулого тижня та в понеділок, 14 липня, знову рушили вгору.

Якщо інфляційні звіти у США цього тижня виявляться сприятливими, імпульс може зберегтися. Наприкінці минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження 30% тарифів на товари з ЄС та Мексики, але крипторинок практично не відреагував.

Тим часом ф’ючерси на американські акції відреагували на новину падінням — хоча й незначним — через нову серію тарифних листів з Білого дому.

Попереду — сезон квартальних звітів та засідання ФРС, яке заплановане на кінець місяця.

Ключові економічні події цього тижня

У вівторок, 15 липня, буде оприлюднено звіт про індекс споживчих цін (CPI) за червень — один із головних показників інфляції для регуляторів, бізнесу та споживачів. Дані відображають динаміку цін, формують споживчі настрої та безпосередньо впливають на рішення Федрезерву щодо ставки.

Очікується, що CPI у червні зросте на 0,23–0,25%, причому інфляційний тиск зберігатиметься — зокрема через високі ціни на енергоносії та окремі товари, що потрапили під тарифи.

Цікаве по темі: 3 ключові рівні ціни Біткоїна, за якими варто стежити

У середу, 16 липня, вийде індекс цін виробників (PPI) за червень — цей звіт демонструє витрати для виробників і є раннім індикатором інфляції на споживчому рівні.

У четвер, 17 липня, очікується звіт про роздрібні продажі за червень, який відображає споживчі витрати на довгострокові й короткострокові товари та допомагає оцінити загальний стан економіки.

У п’ятницю, 18 липня, будуть оприлюднені індекс споживчих настроїв Мічиганського університету та прогноз інфляційних очікувань за липень — це результати щомісячного опитування, що показує рівень довіри споживачів та їхні очікування щодо довгострокової інфляції.

Цього тижня також розпочинається сезон корпоративних звітів: результати публікуватимуть JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley та Goldman Sachs.

Стан крипторинку

Загальна капіталізація ринку на ранок вівторка становить до $3,67 трлн. Основним драйвером зростання став Біткоїн, який в понеділок сягнув нового історичного максимуму — $123 091.

Ціна Ethereum коливається біля $3 000, а більшість альткоїнів перебувають у зеленій зоні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер втратив більше $300 млн за 3 години

Хто став 11-ю найбагатшою людиною у світі

Біткоїн почнуть скуповувати у паніці — Кійосакі попередив про ефект FOMO

Джерело: Crypto Potato.