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Що буде з ціною Біткоїна після зростання до $123 000: прогноз аналітиків

14.07.2025 17:20
Микола Деркач

Настрої на ринку криптовалют залишаються переважно оптимістичними після того, як Біткоїн (BTC) сягнув нового історичного максимуму — понад $123 000

Що буде з ціною Біткоїна після зростання до $123 000: прогноз аналітиків

Фото: freepik.com

Багато різних аналітиків вказують на ймовірне подальше зростання провідної криптовалюти у найближчі місяці. Зокрема, за останніми даними, трейдери на платформі ставок Polymarket оцінюють з імовірністю 82% те, що Біткоїн сягне принаймні $130 тис. вже у цьому році — це наразі найімовірніший із усіх варіантів. 52% ймовірність того, що монета досягне $150 тис. до 1 січня 2026 року.

Що буде з ціною Біткоїна після зростання до $123 000: прогноз аналітиків

Фото: polymarket.com

Якщо розглядати найближчі прогнози, то найімовірніше (75%), що до 1 серпня 2025 року ціна BTC буде становити $125 тис.

Але оптимізм щодо вищих позначок зменшується: 18% ймовірність для зростання до $200 000 (до 1 січня 2026) і 10% — для подолання рівня $250 000. У крайньому випадку платформа дає 3% ймовірності, що Біткоїн досягне $1 млн. Якщо дивитися на короткострокову перспективу, ці прогнози ще нижчі.

Що буде з ціною Біткоїна після зростання до $123 000: прогноз аналітиків

Фото: polymarket.com

Як видно на зображенні, тейдери не виключають і корекції. На платформі досі представлені нижчі цілі: $70 000 (13%), $50 000 (8%) та $20 000 (2%) до кінця 2025 року. Проте ймовірність кожної з них дещо знизилася після оновлення історичного максимуму.

Зазначимо, що ці дані динамічні та постійно змінюються.

Читайте також: Скільки грошей втратили шорт-селлери через зростання Біткоїна

Чому Біткоїн зростає?

Зростання Біткоїна та ширшого ринку криптовалют спричинене кількома чинниками. Значного імпульсу активу надали інституційні закупівлі: 14 липня японська компанія Metaplanet придбала 797 BTC на суму $93,6 млн у межах свого плану володіти 1% загальної пропозиції Біткоїна до 2027 року.

Крім того, спотові біткоїн-ETF за тиждень залучили чистий притік на $1,3 млрд — найбільше від BlackRock, фонд якої вже тримає 700 000 BTC. Це підштовхнуло попит майже до 20-кратного рівня щоденного майнінгу Біткоїна.

Також зростанню сприяють макроекономічні фактори. Інвестори звертаються до Біткоїна на тлі ослаблення долара США, який втратив 11% за останні пів року, а також через нову хвилю геополітичної напруги, спричинену погрозами запровадження мит і санкцій з боку президента Дональда Трампа. У цих умовах Біткоїн дедалі частіше розглядають як потенційний «захисний актив».

Поточна динаміка ціни Біткоїна

Станом на момент написання матеріалу монета торгувалася на рівні $122 165, піднявшись на 3,6% за останню добу. За тиждень зростання становило 12%.

Попри переважно бичачі настрої, інвесторам варто зважати на ознаки можливого перегріву активу. Так, 14-денний індекс відносної сили (RSI) наразі становить 74, що свідчить про зону перекупленості та ймовірність корекції або періоду консолідації.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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