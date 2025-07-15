Гаманець епохи Сатоші переказав $4,68 млрд у BTC після 14 років сплячки

За даними аналітичної платформи Lookonchain, один з ранніх власників Біткоїна, чий гаманець не проявляв активності з 2011 року, переказав 40 009 BTC (близько $4,68 млрд) на рахунки Galaxy Digital

Загалом цей кит володів 80 009 BTC, що за поточними ринковими цінами оцінюється у $9,46 млрд.

Перекази почалися з транзакції на 9 000 BTC ($1,06 млрд), після чого було здійснено ще одну — на 7 843 BTC ($927 млн). Станом на 15 липня, згідно з оновленням від Lookonchain, сума всіх транзакцій сягнула 40 009 BTC.

Galaxy Digital, зі свого боку, почала переводити отримані біткоїни на криптовалютні біржі: 6 000 BTC ($706 млн) вже надійшли на Binance та Bybit.

Аналіз ціни Біткоїна

Хоча прямий продаж цих активів не підтверджено, великі перекази з боку китів традиційно передують різким рухам на ринку. Подібні транзакції можуть впливати на ліквідність і торгівельну динаміку, особливо в періоди підвищеної волатильності — як нині, після стрімкого зростання Біткоїна.

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На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $117 821 — це на 3,05% менше, ніж за добу до того. Напередодні ціна BTC досягла нового історичного максимуму — $123 091, завдяки чому ринкова капіталізація криптовалюти тимчасово перевищила капіталізацію Amazon і сягнула понад $2,4 трлн, що зробило Біткоїн п’ятим за величиною активом у світі.

Хто саме стоїть за цими переказами — невідомо, однак масштаби зберігань вказують на те, що йдеться про інвестора ще з епохи Сатоші.

Нагадаємо, що після досягнення нового історичного максимуму вище $123 000 аналітик з торгівлі криптовалютами визначив три цінові рівні, які можуть підтримати подальше зростання Біткоїна. За словами Алі Мартінеса, нинішній бичачий тренд зумовлений проривом Біткоїна з багатомісячного паралельного торговельного каналу. Він зазначив, що це стало переломним моментом у структурі ринку та створило передумови для подальшого зростання.

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Джерело: Finbold.