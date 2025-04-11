Трамп підписав перший в історії США закон про криптовалюти

10 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав знаковий документ — перший в історії країни закон, який безпосередньо регулює криптовалютний сектор

Йдеться про скасування суперечливого положення «DeFi Broker Rule», запровадженого Службою внутрішніх доходів (IRS) за президентства Джо Байдена. Це правило зобов’язувало платформи децентралізованих фінансів (DeFi) передавати податковим органам детальну інформацію про транзакції користувачів, що фактично прирівнювало їх до брокерів.

Новий закон отримав переконливу підтримку у Конгресі: за документ проголосували 70 сенаторів і 292 члени Палати представників. Ініціаторами виступили сенатор Тед Круз і конгресмен Майк Кері. Останній підкреслив, що це не лише перше в США повноцінне законодавче регулювання криптовалют, але й перше податкове скасування в межах Акту про перегляд конгресом (CRA). На його думку, ухвалення закону усуне надмірну бюрократію, яка стримувала розвиток індустрії та створювала тиск на податкову систему.

На тлі цього рішення прозвучала низка схвальних відгуків з боку представників криптоспільноти. Виконавчий директор Ради президентських радників із цифрових активів Бо Хайнс заявив, що такий крок гарантує захист приватності користувачів і сприятиме подальшим технологічним інноваціям у секторі. Він також наголосив, що новий закон може стати початком якісно нового етапу для американського крипторинку.

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Водночас із підписанням закону Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) представила оновлені рекомендації щодо розкриття інформації під час запуску криптоактивів. У центрі уваги опинилися питання прозорості — зокрема щодо ризиків, пов’язаних із волатильністю, технологічною специфікою токенів і правовими невизначеностями.

Більше того, SEC оголосила про закриття низки розслідувань і судових процесів проти криптовалютних компаній, включно з Helium Labs. Тепер токени HNT, MOBILE та IOT більше не підпадають під класифікацію цінних паперів. Раніше було також припинено багаторічну юридичну суперечку з Ripple щодо статусу XRP, що розглядається ринком як ще одне підтвердження м’якішого підходу SEC після відставки колишнього голови агентства Гарі Генслера у січні 2025 року.

Таким чином, США демонструють чіткий курс на перезавантаження крипторегулювання — із фокусом на підтримку інновацій при збереженні інтересів інвесторів. Підписання першого криптовалютного закону відкриває нову главу в розвитку галузі, що прагне не лише легалізації, а й системного зростання.

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Джерело: NoWorries.