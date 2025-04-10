Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаду голови SEC

Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)

Очікується, що Аткінс, затверджений 52-44 голосами, зменшить регулювання, скоротить корпоративне розкриття інформації та зробить правила SEC більш дружніми до криптовалютних компаній. Новий голова також повинен буде стежити за волатильністю, викликаною торговими митами.

Аткінс — добре знайоме обличчя в штаб-квартирі SEC. Він обіймав посаду члена Комісії з 2002 по 2008 рік — період, який включав два ключові моменти для агентства: наслідки бухгалтерського скандалу в компанії Enron і початок світової фінансової кризи.

«Ветеран нашої Комісії, ми з нетерпінням чекаємо, що він приєднається до нас», — йдеться у спільній заяві членів Комісії.

Після виходу з SEC Аткінс заснував впливову вашингтонську консалтингову компанію Patomak Global Partners, яка працювала з найбільшими компаніями з Волл-стріт. Аткінс також обіймав низку консультативних посад в організаціях, що працюють з цифровими активами.

Прибуткова робота в приватному секторі принесла Аткінсу свої плоди. Він та його дружина Сара, спадкоємиця фірми з виробництва покрівельних матеріалів, мають статки щонайменше $327 млн.

Цікаве по темі: XRP втратив $26 млрд після того, як SEC закрила справу Ripple

Його тісні зв’язки з промисловістю привернули увагу таких законодавців, як сенатор Елізабет Воррен, демократка від штату Массачусетс, щодо конфлікту інтересів. Під час слухань 27 березня перед банківським комітетом Сенату Воррен звинуватила Аткінса в тому, що він применшував ризики на ринку перед фінансовою кризою 2008 року.

Аткінс заявив, що він повністю дотримується всіх етичних норм та зобов’язань щодо продажу акцій.

Після відставки Генслера в день інавгурації Трампа в Комісії з цінних паперів і бірж вже відбулися значні зміни. Під керівництвом виконуючого обов’язки голови Марка Уєди регулятор не лише закрив понад 10 гучних справ щодо криптовалют, але й скоротив терміни дотримання правил часів Генслера та спростив для компаній процедуру відхилення пропозицій акціонерів.

Агентство завершило судовий захист суперечливих правил, які вимагають від компаній розкривати інформацію про кліматичні ризики та викиди парникових газів.

Аткінс очолить набагато більш скромніше агентство. Щонайменше 500 співробітників SEC прийняли пропозиції про відставку, оскільки адміністрація Трампа наполягає на повсюдному скороченні федеральних агентств.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

SEC створила робочу групу для регулювання криптовалют

SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg

Джерело: Bloomberg.