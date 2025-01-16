close-btn
PaySpaceMagazine

SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg

16.01.2025 16:30
Микола Деркач
Читати росiйською

За словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, найімовірніше, наступним спотовим криптовалютним ETF (біржовий фонд), затвердженим SEC у США, стане Litecoin

SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg

SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg Фото: freepik.com

Біржовий фонд Litecoin має високі шанси стати наступним спотовим криптовалютним ETF, який буде схвалений в США, написав у середу старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Його коментар з’явився після того, як в середу Canary Capital подав змінену форму S-1 для свого Litecoin ETF. Форма S-1 — це форма первинної реєстрації нових цінних паперів, яка подається до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

«Ми чули розмови про те, що Litecoin S-1 отримав коментарі від SEC», — написав Балчунас у своєму Х-пості, додавши, що це підтверджує прогноз — Litecoin, швидше за все, стане наступною криптовалютою, яка буде схвалена.

Тим не менш, Балчунас сказав, що залишається «величезна змінна» — призначення нового голови SEC після відставки Гері Генслера у наступний понеділок. Минулого місяця обраний президент Дональд Трамп вибрав колишнього комісара SEC Пола Аткінса, який підтримує криптовалюту, щоб очолити агентство, але поки неясно, коли Сенат затвердить цю кандидатуру, повідомляє Reuters.

Ще один аналітик Bloomberg, Джеймс Сейффарт, зазначив, що подання Canary зміненої форми S-1 може свідчити про залучення SEC до розгляду цієї заявки. Він підкреслив, що подання форми 19b-4, яка є заявкою на зміну правил від саморегулівної організації, наприклад, Нью-Йоркської фондової біржі, буде реальним сигналом до можливого схвалення.

Цікаве по темі: TON планує вийти на ринок США

Вперше Canary подала заяву на реєстрацію свого Litecoin ETF S-1 в SEC у жовтні минулого року. У зміненій заявці компанія пояснила, що адміністратором ETF буде американська Bancorp Fund Services, а зберігачами — Coinbase Custody Trust і BitGo, які будуть тримати всі Litecoin ETF від її імені.

«Як одна з блокчейн-мереж із найтривалішою історією та зі 100% безвідмовною роботою з моменту його створення, Litecoin отримав чудову репутацію, також зі значною кількістю випадків використання на рівні підприємств», — заявили в Canary у жовтні минулого року в інтерв’ю The Block.

Litecoin, створений у 2011 році як більш швидка альтернатива Біткоїну, наразі є 25-ю найбільшою криптовалютою з ринковою капіталізацією у $8,9 млрд. За останні 24 години він виріс на 15% і на момент написання статті торгувався на рівні $118,54.

Оскільки американські спотові BTC та ETH ETF перевищили очікування, кілька емітентів також подали заявки на створення біржових фондів на основі інших альткоїнів, таких як Solana та XRP. Згідно з аналітичною запискою JPMorgan, наданою The Block на початку цього тижня, нові ETF Solana і XRP можуть залучити близько $13,6 млрд свіжих інвестицій протягом 6-12 місяців, якщо вони будуть схвалені.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Співзасновник BitMEX розповів, коли завершиться бичачий цикл на крипторинку

2 криптовалюти, які скоро досягнуть $50 млрд ринкової капіталізації

3 прогнози Кійосакі щодо ринку на 2025 рік

За матеріалами theblock.co.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
TON планує вийти на ринок США 15.01.2025

TON планує вийти на ринок США
Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum 15.01.2025

Криптоексперт визначив «ідеальну зону купівлі» для Ethereum
Названо, хто купив 2% всіх біткоїнів 15.01.2025

Названо, хто купив 2% всіх біткоїнів
5 мемкоїнів, які варто розглянути для купівлі цього тижня 14.01.2025

5 мемкоїнів, які варто розглянути для купівлі цього тижня
Чи впаде Біткоїн нижче $85 000 та чого очікувати далі 14.01.2025

Чи впаде Біткоїн нижче $85 000 та чого очікувати далі
XRP може досягти $4 в «найближчими днями» — криптоексперт 14.01.2025

XRP може досягти $4 в «найближчими днями» — криптоексперт
Вибір редакції
Всі
PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
ТОП статей 14.01.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

Vodafone Україна домовився про відстрочку євробондів

 Сьогодні  18:50

За що ФОПів штрафують найчастіше та на значні суми

 Сьогодні  16:30

SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg

 Сьогодні  15:20

НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам та виключив їх з реєстру

 Сьогодні  14:10

На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів

 Сьогодні  13:00

Податкова має отримати доступ до банківських даних українців — міністр фінансів

 Сьогодні  12:00

В Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber