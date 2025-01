SEC може схвалити Litecoin ETF — аналітик Bloomberg

За словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, найімовірніше, наступним спотовим криптовалютним ETF (біржовий фонд), затвердженим SEC у США, стане Litecoin

Біржовий фонд Litecoin має високі шанси стати наступним спотовим криптовалютним ETF, який буде схвалений в США, написав у середу старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Його коментар з’явився після того, як в середу Canary Capital подав змінену форму S-1 для свого Litecoin ETF. Форма S-1 — це форма первинної реєстрації нових цінних паперів, яка подається до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

We had heard chatter that the Litecoin S-1 had gotten comments back from SEC. This looks to confirm that which bodes well for our prediction that Litecoin is most likely to be the next coin approved. All that said, new SEC chair has yet to start and that’s a huge variable. https://t.co/cKFswPwcr0

Тим не менш, Балчунас сказав, що залишається «величезна змінна» — призначення нового голови SEC після відставки Гері Генслера у наступний понеділок. Минулого місяця обраний президент Дональд Трамп вибрав колишнього комісара SEC Пола Аткінса, який підтримує криптовалюту, щоб очолити агентство, але поки неясно, коли Сенат затвердить цю кандидатуру, повідомляє Reuters.

Ще один аналітик Bloomberg, Джеймс Сейффарт, зазначив, що подання Canary зміненої форми S-1 може свідчити про залучення SEC до розгляду цієї заявки. Він підкреслив, що подання форми 19b-4, яка є заявкою на зміну правил від саморегулівної організації, наприклад, Нью-Йоркської фондової біржі, буде реальним сигналом до можливого схвалення.

NEW: @CanaryFunds just filed an amended S-1 for their Litecoin ETF filing. No guarantees — but this might be indicative of SEC engagement on the filing. Still no 19b-4 filing yet though

(A 19b-4 would actually start the potential approval/denial clock) h/t @isabelletanlee pic.twitter.com/wFtNOmbmYx

— James Seyffart (@JSeyff) January 15, 2025