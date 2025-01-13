2 криптовалюти, які скоро досягнуть $50 млрд ринкової капіталізації

Ринок криптовалют продовжує приваблювати інвесторів своїм динамічним зростанням і широкими можливостями

Це нестабільне, але багатообіцяюче середовище підкреслює можливості для видатних гравців, таких як TRON (TRX) та Sui Network (SUI), які мають всі шанси досягти значних показників ринкової капіталізації в найближчі місяці.

TRON (TRX)

Наразі TRX торгується на рівні $0,21 з ринковою капіталізацією у $18,9 млрд, і за прогнозами може досягти $50 млрд у 1 кварталу 2025 року.

Технічні індикатори підтримують бичачий прогноз, а висхідна модель каналу вказує на потенційний ціновий діапазон від $1,65 до $2,20.

Ці настрої підкріплюються даними по деривативам: співвідношення довгих і коротких позицій на парах Binance TRX/USDT становить 2,63, що підкреслює сильний бичачий імпульс. Відкритий інтерес наразі становить $197,75 млн, а обсяг торгів — $273,97 млн, що свідчить про активну і зростаючу участь на ринку деривативів.

Домінування TRON в операціях зі стейблкоїнами ще раз підтверджує його висхідну траєкторію. За даними CryptoQuant,USDT на TRC-20 зафіксував понад 22 млрд переказів, значно випередивши мережу Ethereum ERC-20, яка налічує 2,6 млрд переказів.

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Завдяки зростаючому прийняттю біржами та процвітаючій екосистемі, TRON готовий скористатися цими сильними сторонами і досягти значного зростання ринкової капіталізації у 2025 році.

Sui Network (SUI)

Наразі торгуючись на рівні $4,35 з ринковою капіталізацією близько $13,1 млрд, Sui продемонструвала значне зростання, досягнувши нового історичного максимуму в $5,35 на початку цього місяця.

Зростання екосистеми було підтверджено включенням її до фонду GSCPxE від Grayscale, що свідчить про значний інституційний інтерес.

Ці події в поєднанні з постійною загальною вартістю заблокованих даних (TVL), що перевищує $1 млрд і нещодавно сягнула піку в $2 млрд, підкреслюють активну діяльність Sui та зростаючу залученість користувачів.

Зростання ціни на понад 11% з початку року свідчить про те, що бичача траєкторія розвитку Sui підтримується як розширенням екосистеми, так і більш широкою динамікою ринку.

Нещодавні партнерства з такими великими гравцями, як Franklin Templeton, значно підвищили корисність сервісу, а інтеграція з гаманцями , такими як Phantom і Backpack, покращила його зручність використання.

Ці фактори позиціонують Sui для значного зростання, а аналітики проводять сильні паралелі з ралі Solana 2021 року, припускаючи, що Sui може слідувати подібною висхідною траєкторією в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal. Варто зазначити, що стейблкоїни навіть перевершили Біткоїн за обсягами транзакцій.

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За матеріалами: Finbold.