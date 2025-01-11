3 прогнози Кійосакі щодо ринку на 2025 рік

Роберт Кійосакі, інвестор та автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», добре відомий своїми сміливими та часто провокаційними прогнозами на своїх сторінках у соціальних мережах

У 2024 році деякі з його найдавніших — хоча й часто розпливчастих — прогнозів справдилися, забезпечивши багатьом послідовникам Кійосакі зоряні прибутки.

З іншого боку, інші передбачення автора не виправдалися і наполовину, про що свідчить той факт, що американські фондові ринки наближаються до своїх історичних максимумів, а американський долар все ще коштує дещо більше, ніж папір, на якому він надрукований.

Можливо, натхненний своїми успіхами в 2024 році — або, принаймні, не злякавшись своїх промахів — Роберт Кійосакі публікує все більше прогнозів на 2025 рік.

Біткоїн може досягти $350 000

Наслідуючи свою традицію робити сміливі та «бичачі» прогнози щодо того, як високо Біткоїн може піднятися, Роберт Кійосакі переглянув свій ціновий орієнтир для криптовалюти на самому початку 2025 року.

Зокрема, автор підрахував, що BTC, ймовірно, підніметься до відносно широкого діапазону між $175 000 і $350 000 до початку 2026 року.

Раніше Кійосакі вважав, що Біткоїн може піднятися до $250 000, а потім підвищив цільову позначку до $350 000, а потім поставив під сумнів свій прогноз з останнім широким діапазоном у $175 000.

«Гігантський крах ринку» вже тут

Протягом багатьох років відомий інвестор пророкував, що на американську — і, відповідно, світову — економіку чекає лише приреченість і морок, висловлюючи різні думки про те, що долар США, облігації і навіть акції зазнають історичного падіння.

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Пости Кійосакі наприкінці 2024 та на початку 2025 року, схоже, вказують на те, що він вважає, що крах вже розпочався. Автор пророкує рецесію так довго, що якщо парадигма капіталізму не буде радикально змінена, він врешті-решт виявиться правим.

Ця заява стає ще більш цікавою, якщо взяти до уваги той факт, що фондовий ринок перебуває біля своїх історичних максимумів, а також те, що багато хто вважає нинішні рівні концентрації багатства і капіталу, частоту боргових дефолтів, розмір державного боргу США і кризу вартості життя кризою в своєму роді.

«Президент Трамп зробить світ знову великим і безпечним»

Хоча заява Кіосакі про те, що «президент Трамп зробить світ знову великим і безпечним», не є суто ринковим прогнозом, вона, безумовно, є фінансовим прогнозом.

Дійсно, поряд з висловленням ентузіазму з приводу переобрання республіканців, відомий автор пояснив, що він очікує, що компетентні люди нарешті повернуть собі контроль над американською економікою, що, ймовірно, призведе до буму.

Залишається незрозумілим, як пророцтво про те, що світ знову стане великим і безпечним, з компетентно керованою економікою, сумісне з проголошенням того, що «гігантський крах ринку» або вже настав, або почнеться незабаром.

Також незрозуміло, як Кійосакі поєднує той факт, що республіканці були при владі близько 50% 21-го століття, а Трамп — 16,67%, зі сподіваннями на те, що ситуація почне серйозно поліпшуватися в найближчі чотири роки.

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За матеріалами: Finbold.