Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі

Фінансовий педагог Роберт Кійосакі має довгу історію прогнозування потенційних економічних криз

Вкотре інвестор подвоїв свої похмурі прогнози, попередивши, що «гігантський крах ринку», можливо, вже на носі.

На тлі цього передбачуваного економічного спаду автор «Багатий тато, бідний тато» висловив скептицизм щодо поточного фінансового менеджменту.

Він розкритикував Федеральну резервну систему, Казначейство, банки та Волл-стріт за те, що він описує як надмірну залежність від друкування грошей, яка, на його думку, посилює економічну нестабільність.

Кійосакі стверджує, що інфляція, спричинена фіатною валютою, непропорційно вигідна багатим, які володіють матеріальними активами, в той час як купівельна спроможність бідних і середнього класу знижується. Він підкреслив, що інфляція і податки продовжують збільшувати майновий розрив.

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В якості захисту від економічних потрясінь інвестор повторив свою позицію щодо інвестицій в золото, срібло та Біткоїн (BTC). Він закликав людей віддавати перевагу твердим активам, а не готівковим заощадженням, щоб краще орієнтуватися в поточних економічних викликах.

«Відбувається гігантський крах ринку. Коли друкуються фальшиві гроші, багаті, які володіють реальними активами, стають багатшими, в той час як бідні та середній клас, які зберігають фальшиві гроші, стають біднішими через інфляцію та податки. Дозвольте інфляції зробити вас багатшими, а не біднішими. Зберігайте золото, срібло та біткоїни. Бережіть себе. Крах вже близько», — написав Кійосакі.

Це попередження Кійосакі пролунало в той час, коли Федеральний резерв прийняв яструбиний прогноз на 2025 рік. Заява про політику, оприлюднена в грудні, призвела до негативної реакції на фондовому ринку, багато акцій зазнали збитків.

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Однак критики звертають увагу на історію сенсаційних прогнозів Кійосакі, деякі з яких не справдилися. Його послужний список викликає скептицизм і насмішки з боку тих, хто вважає його прогнози надто драматичними.

Попередження Кійосакі про надмірну інфляцію може здатися перебільшеним, враховуючи зусилля Федерального резерву, спрямовані на управління нею, незважаючи на те, що вона залишається вищою за цільовий показник у 2%.

Хоча економічна невизначеність зберігається, посткризове банківське регулювання зміцнило фінансові установи, зменшивши ризик системного колапсу.

Загалом, ідея неминучого краху не повністю відображає складність сучасного економічного управління та глобальних взаємодій. Зрештою, передбачити ринкові вершини і розвороти, як відомо, дуже складно навіть для досвідчених інвесторів.

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За матеріалами: Finbold.