Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 на початку 2024, як Кійосакі

Якщо ви вклали $1000 у портфель Роберта Кійосакі на початку 2024 року, ось ваш дохід зараз

Роберт Кійосакі, автор книги про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», давно виступає за альтернативні інвестиційні продукти замість традиційних фінансових активів.

Як результат, його рекомендований портфель робить акцент на дорогоцінних металах, таких як золото і срібло, а також на криптовалютах, включаючи Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH) і Solana (SOL).

Частково його прихильність до альтернативних активів зумовлена недовірою до фіатної валюти, яку він вважає «фальшивими грошима», приреченими на крах.

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Цікаво, що Кійосакі висловив вдячність інвесторам, які обирають альтернативні активи, зазначивши, що вони уникають вкладати свої гроші в традиційні установи, які він називає «лігвом злодіїв».

Прибутковість портфеля Кійосакі у 2024 році

Портфель Кійосакі включає золото, срібло, Біткоїн, Ethereum та Solana. З початку року Біткоїн виріс на 126,59% після того, як перевищив омріяну позначку в $100 000.

З іншого боку, Ethereum виріс на 47,49%, а Solana — на 86,49% за той же період.

Дорогоцінні метали також зафіксували значний приріст у 2024 році: золото зросло на 27,35%, а срібло — на 24,00%.

Якби ви розподілили $1 000 порівну між цими п’ятьма активами на початку року, то інвестиція в Біткоїн у розмірі $200 зараз коштувала б $453,18. Ethereum перетворив би $200 на $294,98. Результати роботи Solana збільшили б інвестицію в $200 до $372,98.

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Золото, яке часто розглядається як актив-притулок, збільшило б інвестицію в $200 до $254,70, а зростання срібла довело б її вартість до $248,00.

Об’єднавши ці прибутки, загальний портфель зараз оцінюється в $1 623,84, що становить 62,38% приросту менш ніж за рік.

Портфель значною мірою виграв від позитивної цінової динаміки у 2024 році, підкріпленої сильними фундаментальними факторами.

Кійосакі, який вже давно прогнозує глобальну економічну кризу, стверджує, що Біткоїн, золото і срібло відіграють центральну роль у захисті багатства.

Загалом, Кійосакі прогнозує, що Біткоїн може досягти максимуму в $350 000 у 2025 році, і стверджує, що ще не пізно купувати цей актив.

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За матеріалами: Finbold.