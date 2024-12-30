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Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна

30.12.2024 15:00
Ольга Деркач
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Інвестор і письменник Роберт Кійосакі поділився цікавою теорією про те, чому ціна Біткоїна (BTC) опустилася нижче $100 000, оскільки криптовалюта стикається зі зростаючою волатильністю

Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна

Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна Фото: pexels.com, wikipedia.org

Зокрема, Кійосакі звинуватив BlackRock, найбільшого в світі керуючого активами, в маніпулюванні ціною Біткоїна на користь інституційних інвесторів.

Кійосакі припустив, що генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк, можливо, навмисно «демпінгує Біткоїн», щоб знизити його ціну, заохочуючи інституційних інвесторів накопичувати криптовалюту за нижчою ціною.

Варто зазначити, що BlackRock став ключовим гравцем на ринку біткоїнів після запуску спотового біржового фонду (ETF). Цікаво, що Кійосакі довгий час виступав проти інвестування в біткоїн-ETF.

У своєму дописі автор книги «Багатий тато — бідний тато» закликав інвесторів тримати Біткоїн в особистих гаманцях, а не довіряти свої активи компаніям з управління фінансами.

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«Ларрі Фінк скидає Біткоїн. Я тримаю Біткоїн у власному гаманці. Я б не довіряв біткоїну в ETF BlackRock. BlackRock пригнічує ціну Біткоїна, щоб кити могли купувати Біткоїн за ціною нижче $100 тис.», — написав Кійосакі.

У той же час, Кійосакі нагадав інвесторам, що колишній кандидат в президенти Вівек Рамасвамі назвав Фінка «марксистом».

Рамасвамі звинуватив BlackRock у наданні пріоритету капіталізму зацікавлених осіб над акціонерним капіталізмом.

Хоча заяви Кійосакі про придушення цін не можуть бути обґрунтованими, його коментарі з’явилися після того, як 24 грудня біткоїн-ETF BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), зафіксував найбільший в історії одноденний відтік коштів у розмірі $188,7 млн.

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Спекуляції щодо діяльності BlackRock з біткоїнами зросли, особливо після того, як 23 грудня компанія з управління активами розмістила 828 BTC на суму майже $80 млн на Coinbase.

Незважаючи на занепокоєння щодо можливого маніпулювання цінами на Біткоїн, Кійосакі залишається прихильником цієї цифрової валюти. У своєму останньому прогнозі він передбачає, що Біткоїн досягне $350 000 у 2025 році. Він закликав інвесторів продовжувати накопичувати цей актив, прогнозуючи, що він, ймовірно, буде продовжувати зростати.

Кійосакі загалом вважає альтернативні активи, такі як Біткоїн і дорогоцінні метали, включаючи золото і срібло, ідеальними для захисту багатства, особливо в очікуванні прогнозованого глобального економічного краху.

Біткоїн переживає складний святковий сезон, провідна криптовалюта відчуває значний відтік капіталу. Зростає занепокоєння щодо потенційного краху, спричиненого такими факторами, як значний рух Біткоїна на біржі та втрата ключових рівнів підтримки на рівні $97 000 та $95 000.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниHSBCMozido
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